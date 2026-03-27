Experiências conectadas marcam obras de exposição em Planaltina

O Espaço Cultural Pé Vermelho, em Planaltina, recebe, a partir de amanhã, a exposição de encerramento do programa de residência artística da instituição com o trabalho de três artistas e curadoria de Yana Tamayo. "É uma exposição de mais um ciclo de residência da Pé Vermelho, com trabalhos realizados durante uma imersão de 21 dias", avisa a curadora, que acompanhou as artistas Marcela Campos, Pamella Wyla e Drisana Alarcão ao longo da produção.

Feitos a partir de uma construção e uma vivência coletiva, mas impregnados da experiência particular, os trabalhos discutem questões que vão do meio ambiente à memória. Conhecida pela experimentação na pintura, Pamela Wyla propõe uma nova experiência, dessa vez com bordados e objetos nos quais lida com questões de memória oral, transmissão e recuperação de arquivos familiares. "Tentando transformar isso num diálogo público e falando sobre como esses arquivos dialogam com a memória comum", explica a curadora. Realizados por bordadeiras do Instituto entre nós — tecnologias sociais, de Planaltina, os bordados também propõem uma reflexão sobre as mulheres como guardiãs da memória.

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Marcela Campos, que tem experiência no trabalho com coletivos como o empreZa e o TrêsP, apresenta instalação e vídeo que abordam questões geopolíticas e abrem o trabalho para um diálogo que vai além das fronteiras ao discutir extrativismo, soberania e violência. E Drisana Alarcão, que é de Planaltina, trabalha com colagem. "É um diálogo muito com a apropriação, a partir dos interesses dela nesses medos dos fins, do esgotamento da natureza, da relação entre cultura e natureza estabelecida ao longo do tempo. Emergência climática, segurança da existência humana, são indagações mais nesse sentido", explica.

Serviço



Exposição de encerramento da Residência Artística

Curadoria: Yana Tamayo. Artistas: Marcela Campos, Pamella Wyla e Drisana Alarcão. Abertura hoje, às 17h, no Espaço Cultural Pé Vermelho (Setor Tradicional, Planaltina-DF).