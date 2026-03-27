Espetáculo relembra canções censuradas pela ditadura no Clube do Choro

Show revisita músicas marcadas pela censura e pela repressão durante a ditadura brasileira - (crédito: Marcus Morais)

Na noite desta sexta-feira (27/3), o Clube do Choro recebe o espetáculo É preciso estar atento e forte: canções filhas da resistência. O show revisita músicas marcadas pela censura e pela repressão durante a ditadura brasileira, transformando o palco em um espaço de memória e reflexão. A apresentação ocorre às 20h30 e reúne público e artistas em defesa da democracia.



A construção do repertório foi uma das etapas mais delicadas do projeto, partindo de uma lista inicial de 40 canções censuradas ou modificadas pelo regime militar. Após uma curadoria cuidadosa, foram escolhidas 23 músicas que se tornaram símbolos de resistência popular e passaram a ser cantadas em coro após a redemocratização.



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Obras de compositores como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gonzaguinha e Geraldo Vandré integram o espetáculo como marcos históricos e afetivos. “O repertório é montado com muito cuidado, muito carinho, músicas representativas que são verdadeiros símbolos e ícones da da época. Que tem todo um elemento cognitivo forte e identificado pelo público”, afirma a produtora Tita Lyra.

As músicas aparecem, majoritariamente, em suas versões originais, preservando a identidade histórica das obras, mas recebem novos arranjos e reorganizações cênicas. A proposta é unir força musical e narrativa audiovisual para provocar emoção e reconhecimento imediato do público. “A nossa intenção não é impactar, mas é tentar trazer um ponto de luz para reflexão”, conta a produtora





Serviço

Show É preciso estar atento e forte; canções filhas da resistência

Nesta sexta (27/3), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis no site da bilheteria digital. Classificação Indicativa: 12 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



