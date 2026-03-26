Estreias diversificadas no cinemas: de crimes até leveza infantil

Três anos depois de a aventura no Reino dos Cogumelos, agora, chega aos cinemas a missão intergaláctica do simpático Mário, personalidade do videogame que protagoniza Super Mário Galaxy: O filme. Na nova produção que chega aos cinemas, Mario e seus colegas travarão contato com um novo e poderoso vilão.



Também em clima de combate a adversários, Vingadora, outra estreia nos cinemas, traz Milla Jovovich na pele de Nikki, militar que volta à ativa, depois de ver a própria filha sequestrada. Com bandidos e policiais, no seu encalço, Nikki vai explora o submundo do crime, a fim de cumprir o resgate.



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Noutro registro, comédia e horror se misturam no novo filme de Kirill Sokolov. Em Eles vão te matar, uma jovem ex-presidiária aceita oportunidade de emprego em um prédio misterioso, chamado Virgil, arranha-céu de Nova York que tem histórico de registrar desaparecimentos. Sem saber dessa fama, ela começa a perceber estranhos indícios nesse ambiente e precisará lutar para sobreviver a rituais macabros. Alex Litvak e Kirill Sokolov assinam o roteiro.

O filme é estrelado por Zazie Beetz, Myha'La, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham e Patricia Arquette. A equipe de produção criativa inclui o diretor de fotografia Isaac Bauman; o designer de produção Jeremy Reed; o editor Luke Doolan; o figurinista Neil MaClean; o supervisor de efeitos visuais Marc Smith; e o diretor de elenco Richard Delia.

Confira outras atrações nos cinemas:

Nuremberg

Com um elenco estelar que traz Russell Crowe, Michael Shanon, Richard E. Grant e Rami Malik, o diretor James Vanderbilt traz para a tela a adaptação para a obra literária O nazista e o psiquiatra, detido nos bastidores do período de julgamento de crimes contra a humanidade.

Pele de vidro

A cineasta Denise Zmekhol, filha do criador do edifício paulistano Wilton Paes de Almeida, descobre que a obra modernista está ocupada por centenas de moradores sem-teto. O filme traz camadas de décadas de evoluções e retrocessos brasileiros com relação ao tema dos deserdados.

13 dias, 13 noites

O aeroporto de Cabul é o destino pretendido por centenas de pessoas desesperadas pelos acontecimentos de agosto de 2021, quando da saída das tropas norte-americanas do Afeganistão, e o novo avanço do Talibã sobre a região. Thiller com direção

de Martin Borboulon.





