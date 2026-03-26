Exposição conta a história do Museu de Arte de Brasília (MAB)

O Museu de Arte de Brasília inaugurou a exposição ‘MAB: Você Está Aqui’ - (crédito: Divulgação)

Em cartaz no Museu de Arte de Brasília (MAB) até 24 de maio, a exposição MAB: você está aqui conta a história da instituição desde a época da sua inauguração com obras, fotografias e documentos históricos do Arquivo Público do DF, do Instituto Moreira Salles e do próprio museu. A entrada é gratuita.

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A exposição foi produzida após dez anos de pesquisa da arquiteta Maíra Oliveira Guimarães. O objetivo é registrar a história do MAB desde quando foi erguido o prédio até os dias de hoje. Uma pergunta tem guiado o projeto: "que museus Brasília poderia e ainda pode ter?". Dessa forma, a mostra ressalta não só a história do próprio MAB, mas também de Brasília.

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O edifício no qual hoje funciona o museu foi construído durante os preparativos para a inauguração da então nova capital federal, Brasília. Posteriormente, funcionou como restaurante do Anexo do Brasília Palace Hotel. Depois, teve várias utilidades: foi sede do Clube das Forças Armadas, da Associação Atlética Novacap e Casarão do Samba. Apenas após este último, em 1985, foi determinado que o local seria a sede do acervo cultural e de arte do GDF.

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Serviço

MAB: você está aqui

Em funcionamento, segue até o dia 24 de maio, no Museu de Arte de Brasília (SHTN Trecho 1 projeto Orla Polo 03 Lote 05). A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel