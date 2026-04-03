Programação dinâmica com música o dia inteiro anima o Contexto Bar

Nest sábado (4/4), o Contexto Bar, em Brasília, promove uma programação especial que reúne gastronomia e música em diferentes momentos do dia. A proposta é oferecer uma experiência contínua de entretenimento, permitindo que o público aproveite atrações variadas sem precisar mudar de lugar.“Nossa proposta para os sábados sempre foi oferecer entretenimento pelo maior tempo possível. É um sábado pensado para ser vivido por completo, sem precisar mudar de lugar”, afirma Jessyca Fernandes, gerente do espaço.

A programação busca ser dinâmica e fluída, começa às 12h com feijoada em buffet completo, servida até 15h. A trilha sonora tem início com o artista Davi Zaluh, que apresenta brasilidades em clima mais leve. “Davi traz uma proposta mais de som ambiente, para ficar agradável para galera que quer conversar, levar família e curtir em um clima mais tranquilo”, conta a gerente. Além da feijoada, o espaço conta com uma brinquedoteca para que as famílias possam levar as crianças e ter um ambiente confortável.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao longo da tarde, DJs assumem o comando musical e preparam o público para a programação noturna, que ganha destaque com o grupo Nossa Galera, levando o pagode brasiliense ao palco. “A ideia é que a ‘mágica’ aconteça ao longo do evento: ele começa cedo, vai ganhando ritmo, energia e intensidade, e quando a pessoa percebe, já viveu um dia inteiro de entretenimento sem interrupções”, conclui Jessyca.





Serviço

Sábado no Contexto Bar

Sábado (4/4), a partir das 12h, no Contexto Bar, feijoada e música ao vivo. Às 20h, o grupo Nossa Galera entra em cena. Durante o dia o espaço é livre para todos os públicos, porém a noite, a partir das 20h só é permitida a entrada de maiores de 18 anos.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco