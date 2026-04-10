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Música

Tom Jobim Musical chega ao Centro de Convenções nesta sexta (10/4)

Quem interpreta o Maestro Soberano é Elton Towersey. . A temporada na cidade vai até 19 de abril, com sessões às sextas, sábado e domingo. Ingressos custam entre R$ 25 e 450

Elton Towersey interpreta Tom Jobim no espetáculo musical - (crédito: Divulgação)
Elton Towersey interpreta Tom Jobim no espetáculo musical - (crédito: Divulgação)

Tom Jobim teve diversas musas inspiradoras. Uma delas foi a cidade de Brasília, que deu origem às canções Sinfonia da Alvorada e Água de beber. Nesta sexta-feira (10/4), a turnê de Tom Jobim Musical desembarca no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A temporada na cidade vai até 19 de abril, com sessões às sextas, sábado e domingo. Ingressos custam entre R$ 25 e 450. 

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Quem interpreta o Maestro Soberano é Elton Towersey. O primeiro contato do ator com o universo de Jobim foi aos 16 anos, quando estudava harmonia. Na preparação para o papel, vídeos na internet foram fonte que o ajudaram a entender trejeitos e maneirismos do autor de Garota de Ipanema. Leopoldo Pacheco revive Vinicius de Moraes. Ambos são dirigidos por João Fonseca, conhecido por musicais de Tim Maia, Cazuza, Cássia Eller e Djavan.

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Segundo Towesey, o que diferencia esta de outras biografias é a grandeza do personagem. "Para mim, poder estar aqui, contando essa história brasileira desse imenso artista nacional é a soma de muitas realizações e uma honra patriótica. Espero que os brasilienses gostem do nosso trabalho", diz. 

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

 

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João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 10/04/2026 06:00
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