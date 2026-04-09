Portiolli vira alvo de investigação pelo MP após supostos maus-tratos a animal

O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação contra Celso Portiolli e o SBT, após suposta prática de maus-tratos contra uma rã durante a exibição do Domingo Legal, no dia 22 de março.
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Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, uma queixa-crime foi apresentada pelas ONGs Canto da Terra e pelo Instituto Thaís Vidotto. O objetivo principal é de saber se o apresentador e a emissora, de fato, praticaram maus-tratos sobre o réptil.
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A suposta violência contra o animal teria ocorrido durante o quadro Cardápio Surpresa. Nele, uma chef de cozinha oferece iguarias exóticas para convidados famosos. A maioria dos pratos envolve bichos crus, como insetos e anfíbios. Portiolli, então, precisou correr pelo cenário para tentar recuperar o bicho que havia pulado do prato.
Em seguida, a chef que preparou o prato disse que outras rãs foram trituradas no liquidificador para realizar a receita, uma espécie de sopa que os convidados tiveram que provar. A cena viralizou nas redes sociais, e mobilizou ataques a Celso Piortilli e ao SBT.
O texto Celso Portiolli vira alvo de investigação pelo MP após suposto maus-tratos a animal foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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"Mas a Copa agora é estar vivo, é poder seguir a vida ao lado das pessoas que estão do meu lado e que não soltaram a minha mão", declarou ele. Até o momento, a emissora não definiu quem será seu substituto direto nos jogos decisivos.
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