Portiolli vira alvo de investigação pelo MP após supostos maus-tratos a animal

Celso Portiolli vira alvo de investigação pelo MP após suposto maus-tratos a animal - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação contra Celso Portiolli e o SBT, após suposta prática de maus-tratos contra uma rã durante a exibição do Domingo Legal, no dia 22 de março.

Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, uma queixa-crime foi apresentada pelas ONGs Canto da Terra e pelo Instituto Thaís Vidotto. O objetivo principal é de saber se o apresentador e a emissora, de fato, praticaram maus-tratos sobre o réptil.

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A suposta violência contra o animal teria ocorrido durante o quadro Cardápio Surpresa. Nele, uma chef de cozinha oferece iguarias exóticas para convidados famosos. A maioria dos pratos envolve bichos crus, como insetos e anfíbios. Portiolli, então, precisou correr pelo cenário para tentar recuperar o bicho que havia pulado do prato.

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Em seguida, a chef que preparou o prato disse que outras rãs foram trituradas no liquidificador para realizar a receita, uma espécie de sopa que os convidados tiveram que provar. A cena viralizou nas redes sociais, e mobilizou ataques a Celso Piortilli e ao SBT.

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