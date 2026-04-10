O comediante Thiago Ventura traz a Brasília o show Lado a Lado

O humorista Thiago Ventura traz para Brasília seu novo show de stand-up ‘Lado a Lado’ neste fim de semana - (crédito: Divulgação)

O comediante Thiago Ventura estreia em Brasília o show Lado a Lado. As apresentações são neste fim de semana. Ele abordará temáticas como família e amizade. Na apresentação questões como vínculos e lealdade são abordadas de forma leve e divertida. O artista mergulha com sensibilidade e risadas nas relações dos seres humanos uns com os outros.

Thiago explica que o show fala sobre a importância de boas companhias. “Se somos um resumo de todo mundo que nos rodeia, então a gente precisa aprender a manifestar mais amor por essas pessoas. Eu faço piadas usando as linguagens do amor, que são: palavras de afirmação, presentes, contato físico, atos de serviço e tempo de qualidade. No show invento mais duas linguagens do amor que vocês terão que ir no teatro para descobrir”, afirma.

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Ele ressalta ainda que o nosso cotidiano pode se tornar mais leve e divertido com ajuda da comédia. “Quando você vê a vida com bom-humor, fica muito mais fácil de poder comunicar até coisas pesadas. E quando você vê coisas engraçadas e conta de um jeito engraçado fica ainda mais fácil. Então, a comédia serve como alívio. Por favor, se você está vivendo uma semana tensa vai pro teatro me assistir que estou te esperando lá”, completa.

Serviço

As apresentações são neste fim de semana. No sábado (11/4), às 19h e às 21h, no Museu Nacional da República e, no domingo (12/4), às 18h e às 20h, no Teatro CAESB, em Águas Claras (Av. Sibipiruna, Lotes 13/21, Águas Claras, Brasília). Os ingressos custam de R$80 a R$180 no sábado e R$80 a R$160 no domingo e estão à venda no site Ingresso Digital. Classificação indicativa 16 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco