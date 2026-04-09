Meryl Streep diz que atuar é ser "cronicamente desempregada"

Para Streep, não há segurança na atuação: a fama pode chegar de repente e sumir da mesma forma - (crédito: Fox 2000/Dune Entertainment )

Conhecida por dar vida à icônica Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada, Meryl Streep declarou à Vogue que, embora tenha uma carreira de sucesso, a atuação é uma profissão instável. Segundo a atriz, fama e reconhecimento na indústria cinematográfica são elementos voláteis, e atuar é descrito como estar “cronicamente desempregada".

"[O falecido dramaturgo] Tom Stoppard disse: 'Você precisa andar pisando em ovos'. Você está sempre, sempre em terreno instável. É tudo muito incerto na vida do ator. Você está cronicamente desempregado. E não há uma progressão de carreira clara, porque a fama pode surgir de uma hora para a outra", afirmou à revista.

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"Mas construir uma trajetória sólida e confiar em si mesmo? Isso leva tempo e você não consegue fazer isso sozinho em casa; não é como escrever ou compor. Eu não penso: adoro esse trabalho, vou tê-lo por muito tempo. Eu penso: este é o mundo. Um mundo instável. Tudo muda e é preciso aprender a estar preparado para isso", acrescentou.

Em 30 de abril, as telonas receberão Streep novamente como Miranda em O Diabo Veste Prada 2. A atriz disse ter ficado impressionada com o roteiro da sequência, cuja trama aborda desafios da indústria editorial com a ascendência da mídia digital e a decadência do jornal impresso.

"Fiquei interessada no aspecto empresarial, nessa coisa de carregar o peso do trabalho de muitas pessoas, de comandar uma grande organização e mantê-la funcionando de alguma forma", explicou. "Neste caso, pensei: 'Para onde [os funcionários] vão agora?' Agora que tudo está se desintegrando, que essas instituições estão sendo questionadas ou até desmanteladas - de uma forma que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo no mundo neste momento - eu queria saber o que fariam. E acho que eles encontraram algo verdadeiro sobre o setor atualmente."