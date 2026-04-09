Geração Z impulsiona cinemas e lidera público nas salas

Com 87% de presença anual, Gen Z supera todas as gerações nas telonas - (crédito: freepik)

A nova geração está mostrando que as salas de cinema ainda têm força. Entre telas gigantes e pipoca na mão, a forma de assistir a produções cinematográficas mudou com o streaming, mas a experiência social e o hábito de ir ao cinema permanecem fortes.

Entre o público, a Geração Z está tomando o protagonismo nas salas de cinema. Prova disso é que um levantamento da Fandango, que ouviu 7 mil adultos, mostra que 87% dos jovens dessa faixa etária foram ao cinema pelo menos uma vez nos últimos 12 meses — percentual maior do que o registrado pelos millennials (82%), a Geração X (70%) e os baby boomers (58%). Além disso, a frequência anual de ida ao cinema é maior entre a Geração Z e os millennials, com média de sete visitas, contra 6,1 da Geração X e 5,7 dos baby boomers.

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Os motivos por trás dessas idas variam. Para os millennials, o cinema é uma forma de fugir da rotina; para a Geração Z, é principalmente uma oportunidade de socializar. Já a Geração X se vê desmotivada pelo aumento dos ingressos, pela falta de lançamentos atrativos e pela praticidade do streaming em casa.

Jerramy Hainline, vice-presidente executivo da Fandango, comentou sobre os resultados: “Enquanto havia a percepção de que a Geração Z é menos engajada com o cinema, nossos dados mostram que seu impulso vem crescendo. O aspecto social compartilhado da experiência é muito valorizado por eles, reforçando que os cinemas continuam sendo um destino social importante para o público mais jovem”.

Apesar do entusiasmo, todas as gerações enfrentam barreiras para frequentar o cinema, como dificuldades de conciliar horários, falta de tempo e ingresso caro. Ainda assim, o otimismo é grande: 76% dos entrevistados planejam assistir a um filme nas salas entre maio e agosto de 2026.