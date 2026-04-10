Sabor de Cuba leva tradição latina ao Clube do Choro neste sábado (11/4)

"O Clube do Choro é uma casa que nos acolhe e dá visibilidade a nossa música aqui em Brasília", afirma Felix Valoy, cantor e diretor da banda Sabor de Cuba. É nessa casa que acolhe e torna visível que, mais uma vez, a banda cubana vai levar os ritmos quentes do Caribe para o público. Sábado (11/4), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$40 no site da Bilheteria Digital.

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A banda surgiu do sonho de Felix de divulgar a própria música, e no decorrer do caminho encontrou semelhantes. "Tive a oportunidade de encontrar músicos com os mesmos interesses em aprender e conhecer este estilo musical", contou.

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Com três cubanos, uma venezuelana e brasileiros, cada pessoa desempenha um papel fundamental no grupo que com as diversas contribuições de vozes, harmonia, percussão e sopros (metais) fazem uma criação artística coletiva de ritmos latinos, proporcionando o público a uma experiência multissensorial e cultural.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco