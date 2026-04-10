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Música

Sabor de Cuba leva tradição latina ao Clube do Choro neste sábado (11/4)

A banda surgiu do sonho de Felix de divulgar a própria música, e no decorrer do caminho encontrou semelhantes

Banda Sabor de Cuba - (crédito: Divulgação )
Banda Sabor de Cuba - (crédito: Divulgação )

"O Clube do Choro é uma casa  que nos acolhe e dá visibilidade a nossa música aqui  em Brasília", afirma Felix Valoy, cantor e diretor da banda Sabor de Cuba. É nessa casa que acolhe e torna visível que, mais uma vez, a banda cubana vai levar os ritmos quentes do Caribe para o público. Sábado (11/4), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$40 no site da Bilheteria Digital.

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A banda surgiu do sonho de Felix de divulgar a própria música, e no decorrer do caminho encontrou semelhantes. "Tive a oportunidade de encontrar  músicos  com os mesmos interesses  em aprender  e conhecer  este estilo musical", contou. 

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Com três cubanos, uma venezuelana e brasileiros, cada pessoa desempenha um papel fundamental no grupo que com as diversas contribuições  de vozes, harmonia,  percussão e sopros (metais) fazem  uma criação  artística  coletiva  de ritmos latinos, proporcionando  o público a uma experiência multissensorial  e cultural.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

 

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Por Maria Alves
postado em 10/04/2026 06:00
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