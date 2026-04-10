Reggae Rock Chill Festa celebra 30 anos no Clube da Ascade





Neste sábado (11/4), o Clube da Ascade vira palco da celebração dos 30 anos de Reggae Rock Chill Festa. O evento, criado nos anos 1990, reúne fãs de reggae, rock e música alternativa. A festa se consolidou como um dos encontros mais emblemáticos da cena alternativa brasiliense. Depois de três décadas, a noite reunirá membros fundadores do Natiruts, Cidade Negra e DJs históricos da cena brasiliense.

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O destaque da programação é a banda Cidade Roots, formada por Da Ghama, ex-integrante da Cidade Negra, ao lado de Bruno Dourado e Kiko Peres, músicos fundadores do Natiruts, com participação especial de Marcelo Vourakis, do Maskavo Roots. “O Cidade Roots é a junção de duas bandas de de maior referência do reggae brasileiro que busca fazer uma homenagem ao reggae nacional e cuidar um pouco desse legado”, conta Da Ghama, membro da banda. A apresentação marca o lançamento nacional do projeto, que presta homenagem ao reggae brasileiro e aos clássicos jamaicanos que influenciaram o gênero. “O público pode esperar muitos sucessos, muito alto astral e uma grande celebração de boa música, com música brasileira e com influência jamaicana”, explica Kiko Peres, também integrante da banda.

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A noite inclui a banda On7, que apresentará sucessos do rock nacional e internacional, em sintonia com a proposta híbrida do evento. Nos intervalos, a música fica por conta de nomes reconhecidos na cena alternativa brasiliense. DJ Serginho Maiden se apresenta ao lado de DJ Maraskin, ligado a eventos como Porão do Rock & Hidden, e DJ Chicco Aquino, integrante de projetos como Makossa e Tônica.

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Segundo o produtor Rodrigo Queiroz, a edição comemorativa simboliza três décadas de contribuição do evento para a formação de público e fortalecimento da cena cultural local. Ele destaca que a proposta mantém a essência das edições realizadas nos anos 1990, agora com estrutura ampliada e line-up diversificado. Além disso, há planos de expandir a celebração com edições e novos formatos. “ A ideia é conectar essas cidades por meio da mesma energia que construiu a história da festa em Brasília. A Reggae Rock Chili Festa continua viva, pulsante e pronta para novos capítulos”, afirma o produtor.

Serviço

Reggae Rock Chili Festa

Neste sábado (11/4), a partir das 20h, no Clube da Ascade. Ingressos a partir de cinquenta reais disponíveis na plataforma Central dos Eventos. Classificação indicativa: 18 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.



