Embaixada da França promove mostra de filmes infantis com entrada franca

A Embaixada da França realiza, nesta quarta-feira (8/4), uma sessão da mostra gratuita de cinema infantil francês, às 19h. A programação integra uma série exibida ao longo das quartas-feiras de abril. A iniciativa propõe uma experiência cultural voltada para famílias e amantes do cinema.

O filme exibido nesta quarta é Mistério. A obra destaca memórias, amizades e descobertas típicas da infância, características marcantes da produção cinematográfica francesa voltada ao público jovem. A narrativa aposta na sensibilidade e em valores universais, aproximando diferentes gerações. A sessão busca despertar emoções e reflexões por meio de histórias delicadas e educativas.

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Além da exibição gratuita, o projeto reforça o intercâmbio cultural entre França e Brasil por meio da arte e da educação audiovisual. A proposta convida o público a realinhar lembranças da infância e a compartilhar momentos em comunidade. A programação segue até a última quarta-feira deste mês sendo os seguintes filmes, pela ordem: Adeus, meninos, no dia 15/04, O Pequeno Nicolau, no dia 22/04, e, por fim, O pequeno Bando, no dia 29/04.

Serviço

Hoje (8/4), às 19h, na sala Le Corbusier, na Embaixada Francesa. Entrada franca e classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn



