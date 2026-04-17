Curumin leva turnê intimista ao espaço Infinu neste domingo (19/4)

Com voz, violão e o MPC, aparelho que permite a construção de batidas ao vivo durante a apresentação, Curumin chega a Brasília com uma turnê em formato intimista. O show acontece neste domingo (19/4), a partir de 20h30, na Infinu. Os ingressos custam a partir de R$60 e estão à venda no site Shotgun.

O cantor, que acumula mais de 20 anos de carreira, explica que deixa o repertório da apresentação aberto para pedidos do público. “Sendo só eu voz e violão, e como eu sou compositor da maioria, eu fiz mesmo no violão. Então é mais ou menos tranquilo”, diz. “Eu adoro esse tipo de desafio que é estudar mais o violão, estudar esse formato que é voz e violão, esse minimalismo: como você pode fazer um show, uma performance dentro desse mínimo.”

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Mesmo assim, a presença de algumas canções são essenciais para o cantor, como Compacto, Mistério stereo, Passarinho e Selvage. “Mas, às vezes, também posso passear por outras músicas que são do meu interesse, inclusive de outros artistas”, avisa. Clássicos de Anelis Assumpção e Djavan também figuram, por vezes, nas apresentações de Curumin.

Para o cantor, a importância da releitura de grandes clássicos da música brasileira é a conexão com o público. “O mais legal mesmo é poder, principalmente nesse formato voz e violão, compartilhar essa música com as pessoas. Porque a maioria delas sabem, conhecem, cantam junto e, então, você formar aquele momento de todo mundo cantando, participando é o mais importante”, reflete.

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Serviço

Curumin em Brasília

Neste domingo (19/4), às 20h30, na Infinu. Ingressos a partir de R$60, à venda no site Shotgun.





*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco