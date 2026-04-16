Zé Felipe abre o coração e fala sobre Ana Castela e abuso de remédios





O cantor Zé Felipe decidiu abrir aspectos delicados de sua vida pessoal durante participação no podcast Podcats, exibido na noite de terça-feira (14). Aos 27 anos, o artista relembrou momentos difíceis enfrentados recentemente, incluindo crises de ansiedade, uso excessivo de medicamentos e mudanças em sua rotina de saúde. Filho do sertanejo Leonardo com Poliana Rocha, ele também comentou sobre a relação com os filhos e episódios marcantes de sua vida amorosa.

Durante a conversa, o cantor relatou um período crítico em que enfrentou dependência de remédios para lidar com questões emocionais. "Eu passei por umas… Tive crise de ansiedade. Estava muito viciado em remédio, então, eu tomava, sei lá, dez comprimidos para dormir, mais 35 gotas de um outro", contou. O momento mais alarmante ocorreu ao perceber os efeitos no próprio corpo: "Eu falei, meu Deus, velho… No dia, eu acordei e falei: ‘Meu Deus, eu tenho três filhos, o que eu estou fazendo da minha vida?'".

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Segundo ele, o excesso era uma tentativa de fuga: "Eu entendi que era uma fuga… para mascarar uma coisa que eu estava sentindo". O artista também descreveu sua primeira crise, durante um voo: "Parecia que eu tinha corrido uma maratona… ‘Meu Deus, será que eu vou morrer aqui dentro desse avião?'". Após o episódio, buscou ajuda profissional e destacou: "A terapia é maravilhosa, mano".

Saúde, relacionamentos e novos caminhos

Ainda no relato, Zé Felipe explicou que enfrentou baixa hormonal e precisou iniciar reposição. "O meu nível chegou a 100… Não tinha energia pra fazer o show, pra nada", disse. Ele associou o quadro ao uso excessivo de medicamentos: "O que me lascou… foi a quantidade de remédio", afirmando que atualmente não faz mais uso contínuo. O cantor também falou sobre o breve relacionamento com Ana Castela, destacando o carinho: "A Ana é uma menina maravilhosa. É ‘eu’ de saia" e resumindo o término com naturalidade: "Deu errado… mas o carinho tem".

Por fim, o artista abordou a convivência familiar e a criação dos filhos com Virginia Fonseca. Pai de três crianças, ele explicou que a guarda é compartilhada, mas sem uma divisão rígida de dias. O tema ganhou repercussão após comentários sobre viagens frequentes das crianças. Apesar disso, Zé Felipe reforçou que busca equilíbrio na rotina e segue priorizando o bem-estar da família, ao mesmo tempo em que reorganiza sua saúde e vida pessoal.