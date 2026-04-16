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85 anos de Roberto Carlos: quais são as suas músicas mais tocadas no Brasil?

Levantamento do Ecad destaca É preciso saber viver como a canção mais executada nos últimos cinco anos e aponta mais de 700 obras do artista registradas no banco de dados da instituição.

27/09/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Show do Roberto Carlos. No Centro de Convenções. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
27/09/2025 Ed Alves CB/DA Press. Cidades. Show do Roberto Carlos. No Centro de Convenções. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Poucos artistas conseguem expressar emoções de maneira tão ampla e atemporal quanto Roberto Carlos. No próximo dia 19 de abril, o cantor e compositor celebra 85 anos com um repertório que permanece vivo na memória afetiva dos brasileiros e nas execuções públicas em todo o país. Para comemorar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um levantamento especial com as músicas de sua autoria mais tocadas e regravadas nos últimos anos.

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Segundo a instituição, Roberto Carlos conta com 733 obras musicais e 1.304 gravações registradas em seu banco de dados.

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O levantamento mostra que É preciso saber viver, composta em parceria com Erasmo Carlos, ocupa o primeiro lugar entre as músicas de sua autoria mais executadas nos últimos cinco anos. Logo depois aparecem Além do horizonte, também assinada pela dupla, e Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos. Esta última, inclusive, lidera entre as canções mais regravadas do artista, com 111 versões.

Entre os artistas que mais interpretaram músicas de Roberto Carlos estão nomes como Erasmo Carlos, Maria Bethânia, Wanderléa e Agnaldo Timóteo.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 16/04/2026 00:05
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