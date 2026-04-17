Pioneira do emocore, banda Hateen faz show no Toinha

Pioneiros no emocore brasileiro, a banda Hateen desembarca em Brasília nesta sexta-feira (17/4) para apresentação no Toinha Brasil Show. Com início previsto para 22h, a apresentação marca o retorno da banda paulistana à capital com um repertório que atravessa décadas de carreira e inclui sucessos como 1997 e Quem já perdeu um sonho aqui?. Ingressos estão à venda na plataforma on-line Articket, a partir de R$ 55.

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Formada em 1994, a banda influenciou uma geração de artistas do emocore, como CPM 22 e NX Zero. Com sete discos de estúdio, o Hateen ganhou notoriedade nacional ao fazer uma transição das composições em inglês para português, com o disco Procedimentos de emergência. O álbum foi responsável por dominar as rádios de pop rock de todo o país e rendeu ao grupo prêmios de Artista revelação.

Serviço

Hateen em Brasília

Nesta sexta-feira (17/4), às 22h, no Toinha Brasil Show (Setor de Oficinas Sul, quadra 9, conjunto A)

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Articket, a partir de R$ 55 (meia-entrada)

