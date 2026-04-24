Música clássica encontra o jazz e a MPB no Clube do Choro

Rudi Berger e o Grupo Conexão Áustria/Brasil no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O violinista Rudi Berger e o Grupo Conexão Áustria/Brasil se apresentam nesta sexta-feira (24/4) e no sábado (25/4), no Clube do Choro, às 20h30. O espetáculo une a parte lírica da música clássica austríaca, a energia do jazz americano e o ritmo vibrante brasileiro em um repertório autoral e eclético. Com a participação especial do guitarrista Daniel Santiago, o encontro estabelece um diálogo entre culturas com espaço para criatividade individual e improvisação.

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Nascido em Viena, Rudi Berger é um renomado instrumentista do jazz. Ele chegou a morar no Brasil e foi professor convidado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nesta vinda ao Brasil, o violinista será homenageado com a Medalha de Ouro da República da Áustria por sua longa colaboração com a cena musical brasileira.

O Grupo Conexão Áustria/Brasil é a união de músicos desses dois países. Nesta temporada de shows, estão os instrumentistas: Rudi Berger, no violino, Pepi Kramer, na percussão, Misael Barros, na bateria, Oswaldo Amorim, no contrabaixo e Serge Frasunkiewicz, no piano.

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Segundo o contrabaixista Oswaldo Amorim, trabalhar com Rudi Berger é sempre uma experiência desafiadora e enriquecedora. Além disso, ele explica que a função do baixo serve tanto de alicerce rítmico quanto na parte melódica e harmônica do grupo. "Costumo dizer que o contrabaixo é o coração da banda."

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco



