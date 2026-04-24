Festa do sertanejo ocupa o Mané Garrincha com Panda e ÍCaro e Gilmar

Neste sábado (25/5), o Estádio Nacional Mané Garrincha recebe o Cê Tá Doido Festival, um dos maiores encontros do sertanejo atual. A comemoração reúne no palco o cantor Panda e a dupla Ícaro e Gilmar. O show será às 17h.
O evento volta a Brasília com uma proposta diferente: os artistas se apresentam juntos em um palco temático inspirado em um posto de combustíveis, criando uma experiência imersiva para o público. Ícaro e Gilmar definem a apresentação como mais um momento especial da carreira. Panda acredita em uma noite inesquecível, enquanto Humberto e Ronaldo convocam os fãs para cantar do início ao fim.
No palco, o público poderá curtir hits que marcaram a trajetória dos artistas. Humberto & Ronaldo embalam a festa com músicas como Mente poluída, Romance e Só vou beber mais hoje. Panda leva sucessos como Eu te seguro, Desapego e Baqueado. Já Ícaro & Gilmar prometem levantar a plateia com canções como Voltável, M de mulher e Despedida. Eles saem do sertanejo e apresentam músicas de outros ritmos, como MPB, pagode e forró
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco