Festa do sertanejo ocupa o Mané Garrincha com Panda e ÍCaro e Gilmar

Cê Tá Doido Festival leva ao palco os sertanejos Panda, Ìcaro e Gilmar e Humberto & Ronaldo

As duplas sertanejas Ícaro e Gilmar e Humberto e Ronaldo são atrações do festival de música sertaneja Cê Tá Doido - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (25/5), o Estádio Nacional Mané Garrincha recebe o Cê Tá Doido Festival, um dos maiores encontros do sertanejo atual. A comemoração reúne no palco o cantor Panda e a dupla Ícaro e Gilmar. O show será às  17h. 

Leia também: Direito ao cochilo

O evento volta a Brasília com uma proposta diferente: os artistas se apresentam juntos em um palco temático inspirado em um posto de combustíveis, criando uma experiência imersiva para o público. Ícaro e Gilmar definem a apresentação como mais um momento especial da carreira. Panda acredita em uma noite inesquecível, enquanto Humberto e Ronaldo convocam os fãs para cantar do início ao fim.

Leia também: O comediante Thiago Ventura traz a Brasília o show Lado a Lado

No palco, o público poderá curtir hits que marcaram a trajetória dos artistas. Humberto & Ronaldo embalam a festa com músicas como Mente poluída, Romance e Só vou beber mais hoje. Panda leva sucessos como Eu te seguro, Desapego e Baqueado. Já Ícaro & Gilmar prometem levantar a plateia com canções como Voltável, M de mulher e Despedida. Eles saem do sertanejo e apresentam músicas de outros ritmos, como MPB, pagode e forró

 

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

 

Por João Pedro Carvalho
postado em 24/04/2026 06:00
