Feriadão tem carnaval fora de época com Festival Micarê 2026

Em Brasília, o feriadão será em ritmo de carnaval. Tradição no calendário da cidade, o Festival Micarê 2026 desembarca na capital federal para dois dias consecutivos de evento. Nesta sexta-feira (1/5), a partir das 15h30, sobem no trio elétrico montado no estacionamento do Mané Garrincha Bell Marques, Durval Lelys, Xanddy, Rafa & Pipo e Tuca. No sábado (2/5), Bell e Durval agitam novamente o público brasiliense, desta vez na companhia de Timbalada, Tomate e Filhos do Brasil.

Unindo grandes nomes do axé e novos representantes do ritmo, o evento revive, desde 2019, a nostalgia das famosas Micarecandangas, tradicionalmente realizadas na capital nos anos 1990. Ingressos podem ser adquiridos por meio da Bilheteria Digital, a partir de R$ 210 (meia-entrada), e dão direito a abadás do festival, que devem ser retirados no Pátio Brasil Shopping ou no local do evento.

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Serviço

Festival Micarê 2026

Nesta sexta-feira (1/5) e no sábado (2/5), no estacionamento do Mané Garrincha, às 15h30. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Bilheteria Digital, a partir de

R$ 210 (meia-entrada). Classificação indicativa: 18 anos.