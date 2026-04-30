Com olhar afiado, escritor José Fonseca Filho lança livro de crônicas

Nascido na Bahia, mas morador do Rio de Janeiro durante bons anos de sua vida, “barioca” é como se denomina José Fonseca Filho, jornalista e autor do livro Fiscal de praia, uma obra com aspecto humorístico baseada na realidade da vida moderna. O livro, recheado de crônicas, sátiras, poemas e mais; está disponível, desde outubro de 2025, na Amazon.

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Fiscal de praia é uma crítica bem-humorada à evolução da sociedade e, principalmente, das mulheres. “A partir de histórias reais eu crio novas histórias, sempre com leveza e humor”, explica Fonseca. Em um dos capítulos, ele fantasiou que suas gravatas, de variadas cores, no mundo moderno seriam levadas a costureira e se transformariam em brilhantes biquínis de seda pura, “uma moda fadada ao sucesso”, diz. O livro é cheio de referências como essa, em uma mistura de realidade e fantasia.

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Sob a perspectiva de Fonseca, um dos capítulos conta a história do fotojornalista brasileiro Orlando Brito, que é para o autor “o poeta da imagem” e também amigo, “que agora está no céu”, escreveu.

Durante o exercício enquanto jornalista, Fonseca viveu experiências que, através de seu livro, se tornaram crônicas e histórias que se transformaram em contos.