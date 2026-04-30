Do Coachella para Brasília: o sucesso de Mochakk no jeito brasileiro de ser

Nos maiores palcos do mundo, especialmente se o assunto é música eletrônica, ele é sempre uma das principais atrações. O jeito irreverente e o carisma brasileiro fazem de Pedro Luis Nunes Maia, 26 anos, mais conhecido como Mochakk (@mochakk), um dos DJs mais bem quistos do cenário internacional. Nas redes sociais, o sucesso com os beats e a mistura de ritmos conquistam um público enorme, que também é reflexo das grandes lotações em festivais mundo afora.

Recentemente, Mochakk esteve em um dos festivais mais almejados por quem vive de música. Em dois finais de semana seguidos no Coachella, mal consegue dizer o que ali viveu. “Difícil de explicar a sensação, voltei deslumbrado. Foram meses de preparação para um dos projetos mais importantes da minha carreira, ver isso se tornando realidade é muito louco”, conta o produtor musical brasileiro.



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Quando entrou em cena e viu o palco gigante, “as pernas ficaram bambas”, relembra Mochakk. “Foram shows muito especiais e além da música, mesclando todos os pilares que envolvem meu projeto e me posicionam artisticamente, uma experiência única. Tô feliz pra caramba”, acrescenta. O clima era de foco e preparação, como de costume. O frio na barriga, de acordo com ele, era inevitável.



Ainda assim, as apresentações foram entregues da melhor maneira, de um jeito que nem ele imaginava. “Depois do primeiro show entregue foi tempo de dar um relax, tirar um lazer no deserto — onde fica a estrutura do festival. Durante a semana antes do segundo show, também colei no festival para curtir, descobrir novos artistas e também assistir apresentações que eu sempre tive vontade”.



Bom, depois da experiência internacional, Mochakk volta para casa. E a primeira parada? Boma Brasília, que acontece nesta sexta-feira (1/5), no Museu Nacional da República. “A expectativa está a milhão. Esse evento faz parte da minha história, me sinto jogando em casa. Sempre colaboramos juntos e é muito especial. A cada edição a parada fica mais interessante, essa vai ser minha primeira vez com a Boma em Brasília. Estou empolgado demais, meu primeiro show no Brasil após o Coachella. Vamos botar para quebrar”, finaliza.

