Projeto Música na Árvore Solar celebra o Dia Internacional do Jazz

O Centro Cultural Três Poderes recebe nesta sexta-feira (1/5) a programação do projeto Música na Árvore Solar, em celebração ao Dia Internacional do Jazz, comemorado ontem. Com entrada gratuita, o evento propõe uma ocupação cultural ao ar livre que destaca a música instrumental como forma de encontro, diálogo e expressão artística. A data, celebrada mundialmente, valoriza a diversidade cultural e o papel do jazz na promoção de conexões entre diferentes públicos.

A partir das 17h, o público acompanha a discotecagem do DJ Dudão e convidados, que abrem a programação com uma seleção voltada à música instrumental e suas vertentes contemporâneas. Na sequência, se apresentam Bruno Portela e João Vianna com uma performance que explora as sonoridades do trompete e do trombone em diálogo com experimentações musicais. "Buscamos reunir artistas que transitam por diferentes vertentes da música instrumental, do jazz mais tradicional às fusões contemporâneas", explica André Trindade, produtor do evento. A proposta reforça o caráter aberto e dinâmico do projeto.

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Criado com foco em sustentabilidade, o Música na Árvore Solar utiliza energia solar para alimentar parte da estrutura dos shows, aliando cultura e consciência ambiental. Além disso, o evento conta com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras e espaços adaptados, ampliando o acesso do público. "Quando você ocupa o espaço público com uma programação gratuita e de qualidade, você rompe barreiras de acesso e aproxima novos públicos da música instrumental", conta o produtor. A iniciativa busca aproximar a população da música instrumental em um ambiente acessível, inclusivo e conectado com a cidade.



Serviço

Música na Árvore Solar

Nesta sexta-feira (1/5), à partir das 17h, no Centro Cultural Três Poderes.Entrada gratuita.