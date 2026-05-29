O forró toma conta do tradicional Arraiá Legis neste fim de semana

Neste final de semana, o forró vai tomar conta do quadradinho no Arraiá Legis, uma das festas juninas mais tradicionais de Brasília, que chega à 14ª edição, sábado e domingo, no Clube Ascade, no Setor de Clubes Sul. A novidade deste ano é a expansão para dois dias de programação.

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O evento, realizado em conjunto pela Ascade, Sindilegis e o Clubs - Clube de Benefícios, oferece atrações capazes de agradar a todas as idades, com shows musicais, apresentação da Quadrilha Formiga da Roça, espaço kids, brinquedoteca, feira de artesanato e barracas com comidas típicas. No sábado, a partir das 18h, sobem ao palco Rainner, o projeto São João do Nascimento — comandado por Thiago Nascimento — e Denis Baião de Dois. No domingo, a partir das 14h, o palco recebe Miguel Santos, Encosta Neu e DJ Will. Sobre a curadoria das atrações, o diretor social da Ascade, Luiz Claudio Horta, conta: "O propósito é sempre contratar artistas autênticos do forró, tanto local como de fora, priorizando sempre o forró raiz, que é a cara da nossa festa junina", afirma.

A inclusão de um segundo dia, com programação especialmente voltada para famílias, é a novidade da edição. "Aquele papai ou aquela mamãe que não pode levar o filho à noite, tem a possibilidade de trazer no domingo durante o dia. A gente quer atender a maior variedade de pessoas", explica. A entrada solidária permite a meia-entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, além das categorias estudantes e idosos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



