Clássico de George Orwell ganha versão para crianças em animação

Com direção de Andy Serkis, uma animação de um dos maiores clássicos da literatura chega aos cinemas. A revolução dos bichos, inspirado no livro de mesmo nome de George Orwell, traz para as telinhas e para os pequenos a história escrita na década de 1940, momento histórico onde o stalinismo se estabeleceu na União Soviética.

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Na trama, um grupo de animais percebe que vai acabar em um matadouro e decide se rebelar, criando uma nova vida na fazenda. Porém, por meio dessa liberdade, os porcos assumem o controle e os animais que estavam livres se veem presos mais uma vez. Com vozes de grandes atores como Seth Rogen, Gaten Matarazzo, Steve Buscemi, Glenn Close, Laverne Cox e Kieran Culkin, o longa é feito para crianças, o que pode ser percebido pelas piadas bobas e pouca profundidade comparado ao material literário.

A pouca profundidade não é um problema por se tratar de luta por direitos e uma ditadura para ser vista por olhos de criança. A questão maior é que o filme não entrega nada demais. Apesar de bem produzido e com boas dublagens, não deixa marcas intensas como tantas outras animações fazem, apesar de ter um grande material de inspiração.