Simples ou elaborado, o hambúrguer é comida prática e saborosa

O Dia Mundial do Hambúrguer homenageia um dos pratos mais populares do planeta, que conquistou espaço especial no paladar brasileiro. A combinação entre pão, carne e queijo, ganhou, ao longo dos anos, versões alternativas recheadas de ingredientes criativos, molhos especiais e sabores regionais, cativando ainda mais o público nacional. Marcado pelo sabor marcante e praticidade, o prato vai além de fast- food e, com o boom das hamburguerias artesanais, virou sinônimo de experiência gastronômica e encontro entre amigos.

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Para Daniel Larsan, fundador da hamburgueria Madre Teresa Deli, o lanche conquista pela simplicidade e memória afetiva. "É uma comida democrática. Cabe tanto numa celebração quanto em uma madrugada difícil", opina o proprietário. "Um grande hambúrguer não precisa de 20 ingredientes. Precisa de um bom pão, uma carne feita no ponto certo, fogo de verdade, queijo bom e respeito pelos produtos utilizados", aponta.

Leandro Pompeo, um dos sócios do Fuego Alma e Vino, destaca o aspecto democrático do hambúrguer. "É um prato que faz parte da memória afetiva de muita gente, mas que também permite infinitas possibilidades de criação. No Brasil, especialmente, existe uma cultura muito forte em torno da carne, da reunião à mesa e do compartilhamento. Ele acaba reunindo tudo isso em uma única experiência", afirma o proprietário.

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Simples e prático

“Na Madre Teresa Deli, a gente sempre acreditou muito em fazer hambúrguer como quem entrega flores”. É assim que Daniel Larsan, proprietário da hamburgueria criada durante a pandemia, descreve o restaurante de Taguatinga Sul. “A nossa história nasceu quase sem dinheiro, mas com muita paixão. Talvez por isso o público se conecte tanto: porque sente verdade ali”, aposta o dono.

Por isso, a sugestão de Daniel para os que desejam conhecer a casa é o deli (R$ 47), segundo ele, o sanduíche mais simples do restaurante. “Ele é quase um manifesto nosso sobre o que é um hambúrguer de verdade: pão, carne, queijo e molho. Só isso. É a opção que melhor representa a nossa paixão pelo fogo, pela fumaça e pelo churrasco. Às vezes, o básico, quando é feito com muito cuidado, acaba se tornando extraordinário”, defende o proprietário.

O deli divide os holofotes do menu com o chesterton (R$ 51), com pastrami e sour cream; Madre (R$ 49), com alface, tomate, cebola roxa, picles e molho ranch; o Madre Teresa (R$ 51), com bacon e molho ranch; e o Santa Cruz (R$ 48), com melado de cana. Para os vegetarianos, a opção é o Quaresma (R$ 39), preparado, majoritariamente, na brasa, com chimichurri e acelga grelhada.

Sabor da brasa

Até 6 de junho, o restaurante Fuego Alma e Vino promove o Festival Burger: Fuego & Alma, servindo ao público três receitas exclusivas de hambúrguer no almoço e no jantar. O destaque do menu é o burger artesanal Fuego (R$ 48), que já faz parte do cardápio da casa e leva 170g de carne, bacon, tomate, alface, cebola caramelizada, queijo cheddar, ovo e molho especial.

As receitas inéditas do festival ficam por conta do burguer artesanal (R$ 38), com pão brioche, 170g blend de carnes nobres, queijo branco, rúcula e tomate seco, e o clássico smash burguer (R$ 29,90), com 100g blend de carnes nobres e queijo cheddar. O grande diferencial dos pratos do restaurante, segundo o sócio Leandro Pompeo, é a brasa.

"Ela traz sabor, aroma e identidade", lista. "Um bom hambúrguer não precisa de excessos. É preciso equilíbrio entre carne, pão, queijo e acompanhamentos, para que nenhum elemento se sobreponha ao outro", descreve Daniel. "Quando existe técnica no preparo e bons ingredientes, o resultado aparece naturalmente", acrescenta o sócio.



União de dois mundos

Na Casa Baco, o chef Gil Guimarães aproveita a data comemorativa para aproximar sabores do cerrado e da roça de uma cozinha brasileira contemporânea, mantendo a proposta de valorizar ingredientes do entorno do Distrito Federal. No Tal Baco Burger (R$ 65), ele traz a experiência como pizzaiolo em um hambúrguer preparado na parrilla e finalizado no forno a lenha, servido sobre massa de pizza napoletana, com queijo Canastra, cebola caramelizada e bacon. Para completar, fritas e aioli de tomate acompanham o sanduíche.

“O brasileiro ama carne. É uma coisa que faz parte da nossa cultura. No nosso caso, o Tal Baco Burger é feito na parrilla, na churrasqueira, e finalizado no forno a lenha, então nos encaixamos muito bem nesse gosto”, explica Gil. “A gordura da carne é um dos principais segredos do preparo. Recomendo blends com cerca de 25% de gordura, usando cortes mais saborosos, como peito e alcatra”, acrescenta o chef.

Onde comer?

Casa Baco

Brasília Shopping

Casa Park

De segunda a quarta, das 12h às 15h30 e das 18h às 23h30

Quinta, das 12h às 23h30

Sexta, das 12h às 16h e das 18h às 23h

Sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 23h30

Fuego Alma e Vino

De segunda a sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 18h

Madre Teresa Deli

QSD 53, lote 02 — Metrô Taguatinga Sul

De terça a sexta, das 11h30 às 22h30

Sábado, das 8h30 às 22h30

Ricco Burguer

CLS 306, bloco C, loja 28

De segunda a sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 23h

CLN 206, bloco C, loja 15

De segunda a quinta, das 17h à 0h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 23h

Mané Mercado

De segunda a quinta, das 12h às 23h

Sexta e sábado, das 11h à 1h

Domingo, das 12h às 22h

ParkShopping

De segunda a domingo, das 12h às 23h

SMDB conjunto 12, lote 2, parte 2

De segunda a quinta, das 17h à 0h

Sexta e sábado, das 17h às 4h

Domingo, das 17h às 23h

SHCNW CRNW quadra 510, bloco B, loja 7

De segunda a quinta, das 17h às 23h

Sexta, das 17h à 0h

Sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 23h

Rua Manacá, lote 1, loja 10 — Águas Claras

De segunda a quinta, das 17h às 23h

De sexta a domingo, das 12h às 23h

Mané Mercado Águas Claras

De segunda a quinta, das 12h às 23h

Sexta e sábado, das 11h à 1h

Domingo, das 12h às 23h

Praça Pick Up do Aeroporto

De segunda a domingo, das 12h às 23h

