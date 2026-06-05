Referência Galeria de Arte abre seu acervo para o público

A Referência Galeria de Arte abre as portas para o público conhecer uma parte do acervo da casa. Abrindo traineis — Pintura e objetos é uma exposição realizada periodicamente para apresentar o acervo. Para esta edição, a galerista Onice Moraes selecionou obras de artistas que representam a identidade da galeria. “É uma identidade que se define por contar com obras de artistas jovens e também consagrados com os quais temos trabalhado no decorrer de nossas atividades”, explica Onice.



Leia também: Mostra de Oscar Niemeyer apresenta obras inéditas de arquiteto





Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A maior parte dos artistas selecionados são de Brasília, mas há também nomes do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Além do formato convencional expositivo, com obras penduradas nas paredes, a galeria também abre ao público os traineis que guardam o acervo. “Os traineis com o acervo são abertos para visitantes e colecionadores para conhecer ou para aquisição. Desta forma, obras excelentes ficam nos traineis e são pouco vistas pelo público”, explica Onice.

Leia também: CCBB Brasília: Exposição de Torres García vira experiência educativa





Entre os artistas de Abrindo traineis — Pintura e objetos estão nomes como Alessandra França, Karina Dias, Patrícia Bagniewski, Clarice Gonçalves e Samantha Canovas, de Brasília, além de nomes de projeção nacional, como Rodrigo Godá e Diô Viana. No total, a exposição reúne obras de 18 artistas. “A Referência Galeria de Arte tem produzido as exposições quase sempre individuais, algumas coletivas, com obras produzidas especificamente para exposições”, diz Onice. “Neste ano, na programação da galeria, deixamos espaços entre as exposições para mostrar acervo.” Até o fim do ano, a Referência vai fazer mais duas exposições no mesmo formato.





Abrindo traineis — Pintura e objetos

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).

























