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Artes visuais

Referência Galeria de Arte abre seu acervo para o público

A maior parte dos artistas selecionados da exposição Pintura e objetos são de Brasília, mas há também nomes do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará.

As colagens de Léo Tavares fazem partre da exposição - (crédito: Léo Tavares)
As colagens de Léo Tavares fazem partre da exposição - (crédito: Léo Tavares)

A Referência Galeria de Arte abre as portas para o público conhecer uma parte do acervo da casa. Abrindo traineis — Pintura e objetos é uma exposição realizada periodicamente para apresentar o acervo. Para esta edição, a galerista Onice Moraes selecionou obras de artistas que representam a identidade da galeria. “É uma identidade que se define por contar com obras de artistas jovens e também consagrados com os quais temos trabalhado no decorrer de nossas atividades”, explica Onice.

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A maior parte dos artistas selecionados são de Brasília, mas há também nomes do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Além do formato convencional expositivo, com obras penduradas nas paredes, a galeria também abre ao público os traineis que guardam o acervo. “Os traineis com o acervo são abertos para visitantes e colecionadores para conhecer ou para aquisição. Desta forma, obras excelentes ficam nos traineis e são pouco vistas pelo público”, explica Onice.

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Entre os artistas de  Abrindo traineis — Pintura e objetos estão nomes como Alessandra França, Karina Dias, Patrícia Bagniewski, Clarice Gonçalves e Samantha Canovas, de Brasília, além de nomes de projeção nacional, como Rodrigo Godá e Diô Viana. No total, a exposição reúne obras de 18 artistas. “A Referência Galeria de Arte tem produzido as exposições quase sempre individuais, algumas coletivas, com obras produzidas especificamente para exposições”, diz Onice. “Neste ano, na programação da galeria, deixamos espaços entre as exposições para mostrar acervo.” Até o fim do ano, a Referência vai fazer mais duas exposições no mesmo formato. 


Abrindo traineis — Pintura e objetos 

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).

Saiba Mais


 

  • Patricia Bagniewski na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).
    Patricia Bagniewski na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11). Foto: Patricia Bagniewski
  • Osvaldo Gaia Gaia na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).
    Osvaldo Gaia Gaia na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11). Foto: Osvaldo Gaia
  • Léo Tavares na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).
    Léo Tavares na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11). Foto: Léo Tavares
  • inventÃ¡rio vegetal, Ã³leo sobre acrÃ­lico e madeira, 2024 Clarice GonÃ§alves na expoisÃ§Ã£o Abrindo traineis â?? Pintura e objetos VisitaÃ§Ã£o de segunda a sexta, das 10h Ã s 19h, e sÃ¡bados, das 10h Ã s 14h, na ReferÃªncia Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).
    inventÃ¡rio vegetal, Ã³leo sobre acrÃ­lico e madeira, 2024 Clarice GonÃ§alves na expoisÃ§Ã£o Abrindo traineis â?? Pintura e objetos VisitaÃ§Ã£o de segunda a sexta, das 10h Ã s 19h, e sÃ¡bados, das 10h Ã s 14h, na ReferÃªncia Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11). Foto: Clarice GonÃ§alves
  • inventário vegetal, óleo sobre acrílico e madeira, 2024 Clarice Gonçalves na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).
    inventário vegetal, óleo sobre acrílico e madeira, 2024 Clarice Gonçalves na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11). Foto: Clarice Gonçalves
  • Pintura de Fernando Leite na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).
    Pintura de Fernando Leite na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11). Foto: Fernando Leite
  • Pintura e objetos , de Patrícia Bagniewski
    Pintura e objetos , de Patrícia Bagniewski Foto: Patricia Bagniewski
  • Artista do Pará, Osvaldo faz objetos com referências na cultura ribeirinha
    Artista do Pará, Osvaldo faz objetos com referências na cultura ribeirinha Foto: Osvaldo Gaia
  • Artista de Brasília, Clarice Gonçalves trabalha com acrílico sobre tela
    Artista de Brasília, Clarice Gonçalves trabalha com acrílico sobre tela Foto: Clarice Gonçalves
  • inventário vegetal, óleo sobre acrílico e madeira, 2024 Clarice Gonçalves na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11).
    inventário vegetal, óleo sobre acrílico e madeira, 2024 Clarice Gonçalves na expoisção Abrindo traineis — Pintura e objetos Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábados, das 10h às 14h, na Referência Galeria de Arte (CLN 202, Bloco B Loja 11). Foto: Clarice Gonçalves
  • Pintura de Fernando Leite explora temas da natureza
    Pintura de Fernando Leite explora temas da natureza Foto: Fernando Leite
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Nahima Maciel

Repórter

Repórter do Correio Braziliense desde 2000 com experiência na cobertura de Cultura, especialmente artes plásticas, literatura e teatro.

Por Nahima Maciel
postado em 05/06/2026 15:41
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