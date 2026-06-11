Zizi Possi rebate ataques após filha anunciar carreira gospel

Zizi Possi abriu o jogo sobre as mudanças radicais que a filha, Luiza Possi, adotou na carreira recentemente, onde passou a investir na carreira gospel.
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Em entrevista à revista Quem, a também cantora opinou acerca do assunto. "Eu vejo de forma superpositiva. Ela está encontrada, forte, maravilhosa. Não serve para mim, assim, esse tipo de relação com o divino, eu não consigo", disse.
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"Sou do tipo que não é devota. Não consigo, é da minha natureza, mas, pra ela, está sendo muito bom. E assim, ela está se dedicando a uma coisa que eu realmente respeito, né? Ela está se dedicando a um encontro maior com ela mesma, né? Eu respeito, afirmou Zizi Possi.
"Vai arranjar o que fazer"
Acerca do fato de alguns artistas terem criticado a mudança de Luiza Possi, Zizi mandou um recado: Vai arranjar o que fazer. Ninguém pode se meter na vida de ninguém, na verdade, né? Ela está muito bem, obrigada. Então, sabe, eu relevo, destacou a cantora.
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O texto Zizi Possi rebate ataques contra a filha após anunciar carreira gospel da filha: Vai arranjar o que fazer foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.