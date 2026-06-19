São João: Confira um roteiro de arraiás para este fim de semana

Nesta sexta-feira (19/6) e no sábado (20/6), o Parque Bosque do Sudoeste será ponto de encontro e celebração comunitária com a Festa Junina do Sudoeste, Octogonal e SIG. Com entrada gratuita, comidas típicas e atrações musicais, o evento terá programação para todas as idades. A iniciativa busca manter as tradições populares, as memórias e a união familiar.

A festa desta sexta (19/6) começa às 17h, com apresentações de Roni e Ricardo e transmissão do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti em telão. Já a programação de amanhã se inicia às 14h, com shows do DJ Leo Gueddez e do cantor Marco Mazzu. A quadrilha Eita Bagaceira, que coleciona títulos em concursos de quadrilha, apresenta-se nos dois dias.

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Além dos shows, a organização busca estrutura de qualidade, variação de produtos, e traz barraquinhas e brinquedos dos mesmos fornecedores de outras festas grandes de Brasília, como a Festa do Iate. Jorge Sette, um dos organizadores do evento, conta que nesta edição terão uma atenção especial com as receitas feitas de milho e para a parte de carnes depois da alta procura no ano passado. O parque para crianças promete ser diferenciado e inclui um simulador de bungee jump na lista de brinquedos.

Para Sette, o público pode esperar uma estrutura de uma festa de altíssimo nível. Feita pela Hop Capital Beer, a celebração foi pensada para trazer boas experiências, memórias e músicas. "Vai ser realmente um evento para que as pessoas tenham a melhor experiência possível", finaliza Jorge Sette.

Três dias de festejo

A tradição do são-joão ganha destaque em Brasília com a Festa Junina da Padroeira, hoje, amanhã e domingo, no Santuário Imaculado Coração de Maria, na SMPW Quadra 3, entre o Park Way e Águas Claras. Realizada anualmente, a festa integra o calendário da comunidade católica da região e busca promover a convivência comunitária por meio da cultura popular. Neste ano, a programação ganha um ingrediente especial com a coincidência entre os festejos juninos e os jogos da Seleção Brasileira, proporcionando ao público a oportunidade de celebrar as tradições de São João sem perder nenhum lance do mundial. A transmissão da partida entre Brasil e Haiti será hoje, às 21h30, em um telão instalado no espaço da festa.

Entre os destaques da edição deste ano estão os shows do cantor William Dias e da dupla sertaneja Pedro Paulo e Matheus, que sobe ao palco hoje, às 21h. Conhecidos pelo repertório diversificado e pela forte interação com o público, os artistas prometem uma apresentação animada para os visitantes.

"Para os que já conhecem a dupla sabem da energia e da alta vibração com que atuamos no palco, que é a nossa marca registrada, além de uma apresentação versátil e abrangente nos ritmos do gênero sertanejo", afirma Pedro Paulo.

Segundo o cantor, o são-joão pode ser uma fonte de energia positiva para a competição que o Brasil enfrentará contra o Haiti: "Com essa atração extra do jogo entre Brasil e Haiti sendo transmitido no telão da festa, teremos um turbilhão de emoções, ainda mais se São João der uma forcinha e o Brasil sair vitorioso desse jogo. A fogueira será ainda mais quente!"

Além dos shows, o público poderá aproveitar barracas com comidas típicas, como canjica, pamonha, milho-verde, caldos e doces tradicionais. As quadrilhas juninas integram a programação, reforçando uma das manifestações culturais mais importantes do período. Para as crianças, haverá um espaço kids com atividades recreativas.

Festança na AABB

Nesta sexta (19/6), às 19h, é deia da Festa Junina da AABB. Conhecida como uma das festanças mais tradicionais de Brasília, a edição de 2026 reúne música ao vivo, ambientação temática, comidas típicas e espaço kids. O arraiá terá dois dias de duração, com os shows de Victor Viana e Violada Original, nesta noite, e Hudson e Felipe e Surra de Modão, no sábado.

Na abertura do evento, além das atrações musicais, o público poderá acompanhar a transmissão do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti em um telão, com estrutura temática da Copa do Mundo.

A programação se estende até amanhã, com os shows da dupla sertaneja Hudson e Felipe, da banda Surra de Modão e a apresentação de uma tradicional quadrilha junina. Segundo os integrantes da banda, o público pode esperar uma mistura de clássicos do forró com a energia de festa junina. “Prometemos botar todo mundo pra dançar do avô ao neto”, afirmam. “Nosso diferencial é a roda de viola no meio do show. Chamamos o público para cantar junto, contar causo, virar parte da apresentação. Não é só música, é resgate de memória afetiva.”

Arraiá em dose dupla

O fim de semana será de muita cultura e tradição no Distrito Federal com a programação do Sesc-DF. O destaque da agenda é o circuito Sesc Tradições Juninas, que terá duas edições gratuitas, em Taguatinga Norte e na W3 Sul, reunindo música ao vivo, quadrilhas, comidas típicas e atividades para toda a família.

A primeira festa será no sábado, a partir das 17h, na unidade do Sesc em Taguatinga Norte. A programação inclui apresentações da DJ Sheydy, da Banda Chamego Mágico, da quadrilha Arcanjos do Cerrado e do cantor Márcio Texano, além de barracas com comidas típicas e brincadeiras juninas.

No domingo (21/6), o circuito segue para a W3 Sul. Parte da avenida será interditada entre as quadras 504 e 505 Sul para receber o evento. O público poderá acompanhar apresentações da DJ Sheydy, do grupo Só pra Xamegar, de uma quadrilha junina e da cantora Thays Gomes.

As duas etapas do circuito são gratuitas e abertas ao público, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.

Serviço

Sesc Tradições Juninas – Taguatinga Norte

Sábado (20/6), a partir das 17h, no Sesc Taguatinga Norte. Entrada gratuita.

Sesc Tradições Juninas – W3 Sul

Domingo (21/6), a partir das 17h, na W3 Sul, entre as quadras 504 e 505 Sul. Entrada gratuita.

Festa Junina da AABB

Nesta sexta (19/6) e no sábado (20/6)Hoje e amanhã, a partir das 19h, no estacionamento interno da AABB Brasília (St. de Clubes Esportivos Sul). Ingressos: R$ 25, pelo site Meu Bilhete.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco



