Festival Na Praia tem festa com temática de Copa do Mundo nesta sexta

A sexta-feira (19/6) será animada no complexo do festival Na Praia. Com abertura dos portões às 19h, o público poderá aproveitar os 1500 m² de telões para assistir cada segundo de Brasil e Haiti, segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Além disso, a noite de sexta vai muito além. Rogerinho e Fica Comigo animam o pós-jogo.

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Iniciado como uma festa, o grupo Fica Comigo agitará os corações dos brasilienses com repertório de pagode dos anos 1990 e 2000. O grupo começou em 2012 e era um bloco de carnaval, conhecido como um dos primeiros de pagode retrô do país. Natural do Ceará, Rogerinho é um dos destaques do brega romântico atualmente e coleciona sucessos que estouraram nas redes sociais.

No dia seguinte, o sábado (20/6) traz o clima de festa junina com o Arraiá dos Rosa. O grupo dos Rosa, liderado pela influenciadora Emily Vick, é um destaque entre a nova geração. O projeto, com foco no Youtube, traz entretenimento para os pequenos e faz muito sucesso com os vídeos dinâmicos, coloridos e acelerados.

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Para um domingo (21/6) de puro relaxamento, os shows do dia serão realizados no Palco Praia, plataforma flutuante no Lago Paranoá. A música ficará por conta da Banda Eva e do grupo Nossa Galera, com muito pagode e axé. Aos sábados e domingos, quem quiser pegar um bronze pode obter o Dia de Praia, ingresso que dá acesso às áreas comuns do Parque, piscinas, programações infantis, loja e vila gastronômica das 8h às 17h.