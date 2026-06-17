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Homem-Aranha: Um Novo Dia: Trailer mostra mutação sofrida por Peter Parker

Enredo também trará confronto com Hulk, alter ego do cientista Bruce Banner. Estreia está marcada para 29 de julho

O ator britânico Tom Holland, na pele do Homem-Aranha - (crédito: Divulgação / CTMG / Chuck Zlotnick)
O ator britânico Tom Holland, na pele do Homem-Aranha - (crédito: Divulgação / CTMG / Chuck Zlotnick)

Homem-Aranha: Um novo dia, quarto filme do herói vivido pelo ator britânico Tom Holland, ganhou um novo trailer, nesta quarta-feira (17/6). A estreia nos cinemas está marcada para acontecer no dia 29 de julho. 

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Depois de concordar com a decisão de que ninguém se lembrasse de sua existência, em Homem-Aranha: Sem volta para casa (2021), o herói de Nova York tenta lidar com as dificuldades da nova realidade quando se depara com uma mutação misteriosa que afeta os próprios super-poderes. Para resolver o caso, procura a ajuda do cientista Bruce Banner (Mark Ruffalo). No entanto, se depara diante do alter ego do doutor, o Hulk. 

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O enredo, baseado no arco de desenhos em quadrinhos com o mesmo nome, foi dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis). A sequência da história ainda contará com os retornos de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião). Novidades estarão por conta de Sadie Sink (a Max em Stranger Things) e Jon Bernthal (The Walking Dead e O Lobo de Wall Street), de volta à pele do Justiceiro. 

Veja o trailer do novo filme do Homem-Aranha, protagonizado por Tom Holland: 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/06/2026 20:49 / atualizado em 17/06/2026 20:49
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