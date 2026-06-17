Homem-Aranha: Um Novo Dia: Trailer mostra mutação sofrida por Peter Parker

Homem-Aranha: Um novo dia, quarto filme do herói vivido pelo ator britânico Tom Holland, ganhou um novo trailer, nesta quarta-feira (17/6). A estreia nos cinemas está marcada para acontecer no dia 29 de julho.

Depois de concordar com a decisão de que ninguém se lembrasse de sua existência, em Homem-Aranha: Sem volta para casa (2021), o herói de Nova York tenta lidar com as dificuldades da nova realidade quando se depara com uma mutação misteriosa que afeta os próprios super-poderes. Para resolver o caso, procura a ajuda do cientista Bruce Banner (Mark Ruffalo). No entanto, se depara diante do alter ego do doutor, o Hulk.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O enredo, baseado no arco de desenhos em quadrinhos com o mesmo nome, foi dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis). A sequência da história ainda contará com os retornos de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião). Novidades estarão por conta de Sadie Sink (a Max em Stranger Things) e Jon Bernthal (The Walking Dead e O Lobo de Wall Street), de volta à pele do Justiceiro.

Veja o trailer do novo filme do Homem-Aranha, protagonizado por Tom Holland: