Homem-Aranha: Um Novo Dia: Trailer mostra mutação sofrida por Peter Parker

Homem-Aranha: Um novo dia, quarto filme do herói vivido pelo ator britânico Tom Holland, ganhou um novo trailer, nesta quarta-feira (17/6). A estreia nos cinemas está marcada para acontecer no dia 29 de julho.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Depois de concordar com a decisão de que ninguém se lembrasse de sua existência, em Homem-Aranha: Sem volta para casa (2021), o herói de Nova York tenta lidar com as dificuldades da nova realidade quando se depara com uma mutação misteriosa que afeta os próprios super-poderes. Para resolver o caso, procura a ajuda do cientista Bruce Banner (Mark Ruffalo). No entanto, se depara diante do alter ego do doutor, o Hulk.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O enredo, baseado no arco de desenhos em quadrinhos com o mesmo nome, foi dirigido por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis). A sequência da história ainda contará com os retornos de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Michael Mando (Escorpião). Novidades estarão por conta de Sadie Sink (a Max em Stranger Things) e Jon Bernthal (The Walking Dead e O Lobo de Wall Street), de volta à pele do Justiceiro.
Veja o trailer do novo filme do Homem-Aranha, protagonizado por Tom Holland:
Saiba Mais
- Diversão e Arte Atriz que interpretou Samara em 'O Chamado' morre aos 34 anos
- Diversão e Arte Festival Latinidades vai debater saúde mental entre trabalhadores da cultura
- Diversão e Arte Curta-metragem Estrelas terrestres ganha o Prêmio Itaú Cultural Play
- Diversão e Arte Cine Brasília exibe clássicos de François Truffaut nesta sexta-feira (19/6)
- Diversão e Arte Fica 2026 inicia exibições de mostras competitivas nesta quarta (17/6)
- Diversão e Arte Com novidades, Pokémon Champions chega aos celulares nesta quarta