Inácio Botêlho faz homenagem a Dominguinhos no Clube do Choro

O jovem sanfoneiro Inácio Botêlho se apresenta nesta sexta-feira (26/6), no Complexo Cultural do Choro, com o espetáculo em homenagem a Dominguinhos. O artista sobe ao palco do projeto Tributo aos Mestres para celebrar a trajetória de uma de suas principais referências musicais. Segundo o acordeonista, a apresentação é uma forma de retribuir tudo o que aprendeu com a obra do mestre nordestino.

Leia também: Ricardo Cônti fala de trabalhos como Festival de Parintins e teatro em Lisboa

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A noite promove uma viagem musical entre diferentes estilos, aproximando o forró do jazz e da música clássica por meio de arranjos autorais. Para Inácio, Dominguinhos foi uma influência decisiva tanto na construção de sua identidade artística quanto em sua forma de enxergar a música. "Dominguinhos é a minha maior referência na sanfona, sem dúvida, o sanfoneiro que mais me inspirou", afirmou.

Leia também: Diogo Nogueira adia shows após diagnóstico de infecção viral

O repertório foi pensado a partir das canções favoritas do músico, apresentadas em ordem cronológica e acompanhadas de histórias sobre a vida e a carreira do homenageado. Clássicos conhecidos pelo público também terão espaço em momentos especiais do espetáculo. "O público pode esperar um show muito bonito, com músicas do lado A, mas também do lado B de Dominguinhos", ressaltou Inácio.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.



