Diogo Nogueira adia shows após diagnóstico de infecção viral

Diogo passa por um quadro de disfonia intensa causado por uma infecção viral nas vias aéreas superiores - (crédito: Reprodução)

O cantor Diogo Nogueira realizou ajustes em sua agenda de shows depois de receber o diagnóstico de uma infecção viral. O quadro foi responsável por comprometer as cordas vocais do sambista, o que levou ao reagendamento de suas apresentações.

A notícia foi comunicada pela equipe do cantor nesta segunda-feira (22/6), por meio de uma nota publicada no perfil do Instagram do artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conforme o comunicado, Diogo passa por um quadro de disfonia intensa causado por uma infecção viral nas vias aéreas superiores. A infecção chegou às pregas vocais do cantor, prejudicando sua capacidade de cantar.

Por orientação médica, o cantor precisou cancelar uma apresentação da turnê Infinito Samba e outro compromisso previsto na programação de festas juninas. Nos últimos meses, o artista vem enfrentando problemas de saúde recorrentes que têm comprometido sua capacidade vocal.

"Em razão de um quadro de disfonia intensa, decorrente de uma infecção viral das vias aéreas superiores, com comprometimento das pregas vocais, conforme orientação médica, o cantor Diogo Nogueira precisará reagendar a apresentação da turnê Infinito Samba em Recife (PE)", escreveu a assessoria.

Leia também: Diogo Nogueira é internado em estado grave e diagnóstico vem à tona

Sendo assim, o show previsto para o próximo sábado (27/6) foi reagendado para 28 de agosto, cerca de dois meses depois da data original, no Teatro Guararapes, em Olinda (PE).

Além do adiamento de Recife, Nogueira cancelou ainda sua participação no São João de Aracaju, que ocorreria no final deste junho.

Leia também: Saiba a causa e os sintomas da infecção que deixou Diogo Nogueira em estado grave

A assessoria do artista não divulgou uma previsão para a retomada integral da agenda de shows, mas informou que o afastamento temporário dos palcos é considerado fundamental para a recuperação da voz.

Histórico recente

Os problemas vocais não são inéditos na rotina do cantor em 2026. Em maio, ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com laringite bacteriana.

Posteriormente, em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo, o sambista revelou que também enfrentou um quadro de candidíase nas cordas vocais, associado a uma redução da imunidade.

Na ocasião, Diogo Nogueira explicou que vinha seguindo procedimentos voltados à reabilitação vocal, com o objetivo de restaurar a flexibilidade das cordas vocais e prevenir novas complicações.

Leia também: Diogo Nogueira detalha batalha contra infecção grave na garganta após alta

"Estou com um aparelho aqui que você puxa o ar e assopra para poder ajudar a dar elasticidade à corda vocal. Por isso que eu estou com essa voz grossa", contou.

Com o novo episódio envolvendo sua condição vocal, o cantor optou novamente por diminuir o ritmo de compromissos profissionais para concentrar esforços na recuperação. A expectativa é de que o período de cuidados e repouso permita seu retorno às apresentações após a melhora do quadro.

