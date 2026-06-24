Filme de 2021 também previu extraterrestres em jogo entre Brasil e Escócia

Guerra do Amanhã (2021) retrata a chegada de viajantes do tempo para alertar a humanidade durante jogo da Copa - (crédito: Divulgação)

Nesta quarta-feira (24/6), a Seleção Brasileira jogará o que pode ser a partida mais ufológica da história das copas. Além da previsão de abdução em massa, pela influenciadora conhecida como Vó Bahiana, os cinemas também já imaginaram que o jogo Brasil X Escócia, na Copa do Mundo, seria palco de eventos extraordinários.

O filme de ficção científica Guerra do Amanhã (2021), dirigido por Chris McKay, retrata a chegada de viajantes do tempo para alertar a humanidade sobre uma invasão alienígena. E é justamente durante uma partida entre as duas seleções que o encontro com os soldados do futuro acontece, no meio do campo de futebol.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No entanto, a cena não se passa na Copa de 2026 e nem no Miami Stadium, nos Estados Unidos. Mas sim, durante a Copa do Catar, de 2022. O filme, estrelado por Chris Pratt, retrata o momento em que jogadores brasileiros estão prestes a marcar contra os escoceses, quando um portal se abre no campo, trazendo os viajantes do longínquo ano de 2051.

A partir do alerta do futuro, militares são enviados para combater as forças alienígenas que prometem exterminar a vida terrestre. O filme está disponível no Amazon Prime.

Vale lembrar que o tema de invasão alienígena está em alta no Brasil, com os recentes avistamentos de Ovnis no Paraná, e o lançamento de Dia D, de Steven Spielberg, nos cinemas.

Leia também: Esposa de Raphinha se manifesta em meio a rumores sobre crise familiar



Coincidência ou não, o fato é que os torcedores brasileiros aguardam com ansiedade a partida que pode levar o Brasil até a próxima fase da Copa. Os únicos eventos “de outro mundo” esperados em campo, são os lances dos craques da seleção. Em especial, Neymar, que entra em campo pela primeira vez desde o início da competição.