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Projeto leva oficinas de arte e yoga para crianças em Ceilândia

Atividades serão oferecidas para filhos e filhas de mulheres atendidas pela CEPAV Flor de Lótus; projeto prevê lançamento de animação 2D do livro Beija Flor do Amor

Projeto leva oficinas de arte e yoga para filhos e filhas de mulheres atendidas pela CEPAV - (crédito: Mariana Guedes/Divulgação)
Projeto leva oficinas de arte e yoga para filhos e filhas de mulheres atendidas pela CEPAV - (crédito: Mariana Guedes/Divulgação)

O projeto Beija Flor do Amor — Animado leva cores, sons e ensinamentos do yoga para filhas e filhos de mulheres atendidas pelo Centro de Especialidade para Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV) Flor de Lótus. Nesta quinta-feira (25/6), o projeto realiza o segundo dia de oficinas, das 10h às 12h, na CEPAV, em Ceilândia.

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As crianças terão atividades que unem aquarela, yoga e contação de histórias ao som de harpa ao vivo. O objetivo é estimular a criatividade, o autoconhecimento e a construção de vínculos afetivos por meio de experiências lúdicas e acolhedoras, criando espaços de escuta, expressão e fortalecimento emocional.

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Beija Flor do Amor — Animado vai adaptar o livro homônimo da artista Luda Aquareluda em um curta-metragem de animação 2D. O lançamento oficial da animação está previsto para o segundo semestre. O Ponto de Cultura Casa Jasmim ofertará quatro sessões de projeção gratuitas voltadas para as crianças participantes das oficinas, as mães, convidadas e o público externo.

Serviço

Projeto Beija Flor do Amor — Animado

Nesta quinta (25/5), das 10h às 12h, na CEPAV Flor de Lótus, em Ceilândia.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/06/2026 11:49
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