Teago faz show com voz e violão na Corina Cervejarias Artesanais

O cantor, compositor e multi-instrumentista Teago Oliveira desembarca em Brasília neste sábado (27/6) para apresentar o segundo álbum solo Canções do velho mundo. Conhecido por ser vocalista da banda Maglore, o artista baiano fará show em formato de voz e violão na Corina Cervejas Artesanais, às 21h.

Para Teago, esse diferencial de formato, além de provocar uma proximidade maior com o público, representa voltar ao momento de criação do disco, já que construiu as músicas na voz, no violão, ou na guitarra, e os arranjos vieram depois.

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O repertório do show inclui 20 canções, entre elas músicas de seu segundo álbum, de trabalhos anteriores e momentos marcantes da trajetória com a Maglore. A escolha se baseou em músicas que conversam entre si emocionalmente e na construção de uma narrativa que dialoga com o universo do novo álbum.

Em Canções do velho mundo, o cantor traz a canção popular brasileira, e transita entre a MPB, o folk, o indie e o soft rock setentista. O disco foi gravado de forma independente, e propõe um refúgio sonoro em tempos de excesso de informação e urgência digital. As letras das canções refletem sobre memória, afeto, amadurecimento e resistência emocional.

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Teago sente que Brasília tem uma sensibilidade especial para esse tipo de proposta. Um lugar com tradução musical fortíssima e um público que costuma se relacionar profundamente com as letras e com as ideias por trás dos discos, traz expectativas boas para a apresentação. "Espero que as pessoas saiam com a sensação de terem vivido um momento de presença. Se o show conseguir criar, por algumas horas, um espaço para ouvir, sentir e estar junto, já fico feliz", finaliza o cantor.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco