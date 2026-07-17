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Música

Grupo Gente de Casa celebra meio século de som brasiliense no Clube do Choro

O show festivo une o repertório autoral e homenagens a ícones da MPB, como Guilherme Arantes e Lô Borges

Grupo Gente de Casa celebra 51 anos - (crédito: Divulgação / Grupo Gente de Casa)
Grupo Gente de Casa celebra 51 anos - (crédito: Divulgação / Grupo Gente de Casa)

Em comemoração aos 51 anos de estrada, o grupo Gente de Casa se apresenta nesta sexta-feira (17/7), às 20h30, no Clube do Choro. Pioneiro na capital, o conjunto optou por fincar raízes locais. "Acho que temos poucos grupos musicais de Brasília com meio século de um grande casamento musical", destaca o integrante Flavio Batichotte. O show festivo une o repertório autoral e homenagens a ícones da MPB, como Guilherme Arantes e Lô Borges.

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Batichotte afirma que definir o repertório não foi fácil, mas que o setlist escolhido será um grande sucesso. "Além de termos um repertório com muitas músicas autorais, unir a tantos outros sucessos e músicas não foi fácil. Mas, com certeza, será um grande show", diz. Outro momento marcante será o tributo ao falecido compositor Ulysses Machado, com a apresentação de sua obra-prima, Intuição. No palco, a formação recebe novos parceiros e o convidado especial Cayê Milfont. O espetáculo consagra a história do grupo e promete uma noite de profunda nostalgia para o público candango.

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*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel 

Serviço 

Grupo Gente de Casa - 51 anos de carreira 

Nesta sexta-feira (17/7), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$45 (meia-entrada) disponíveis no site da Bilheteria Digital.

 

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Por Maria Alves
postado em 17/07/2026 06:00
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