Mestre do pop japonês, Yoshitaka Amano ganha exposição no CCBB

O universo geek do artista Yoshitaka Amano desembarca em Brasília, a partir desta sexta-feira (17/7), com uma exposição que reúne 218 obras no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Com curadoria de Antonio Curti, Yoshitaka Amano — Além da fantasia reúne alguns dos trabalhos mais importantes do artista, uma referência da cultura pop japonesa e o nome por trás da estética de sucessos como o jogo Final Fantasy, o desenho animado Guardiões do universo, os quadrinhos Sandman e franquias como Vampire Hunter D e Angel's Egg. "Essa é a maior exposição da carreira dele", avisa Curti, que esteve três vezes no Japão em visita ao estúdio do artista para selecionar as obras expostas.

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Além de esculturas, a exposição reúne obras realizadas em diversas técnicas como gravuras, aquarelas e uma série de pinturas com tinta automotiva em placas de alumínio. Cartas do jogo Magic: The gathering, trabalhos para revistas da Marvel e DC Comics e colaborações com a revista Vogue e com Neil Gaiman também fazem parte da exposição, que ganhou uma sala imersiva criada com obras do artista. "A sala traz o universo da Devaloka, um dos núcleos do artista. Em parceria com o estúdio Aya, de São Paulo, pegamos 14 obras que foram desconstruídas e reconstruídas a partir de animação. É uma sala que conta uma narrativa a partir das obras e utiliza os trabalhos para criar conteúdo visual inédito para que o público possa entrar na mente dele", avisa o curador.

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A exposição tem ,ainda, uma sala dedicada às personagens de Candy Girl, na qual Amano retrata figuras femininas inspiradas na pop art com uma estética surrealista marcada por glitter e cores marcantes. "Ele se inspira em Warhol e Lichtenstein, mas trazendo para a visão dele. Cada figura tem um traço diferente", avisa o Curti. A intenção foi montar uma exposição capaz de satisfazer aos fãs da cultura japonesa, mas também de atrair quem não conhece a obra de Amano. "Ele é um dos maiores artistas japoneses vivos, considerado uma divindade geek e na cultura pop japonesa", garante o curador. "Ele tem uma identidade muito única, os rostos dos personagens, as pinceladas, a leveza, a mistura de art nouveau com o minimalismo japonês, isso faz da arte dele algo único."

Serviço

Yoshitaka Amano — Além da Fantasia

Exposição de Yoshitaka Amano. Curadoria: Antonio Curti. Abertura nesta sexta-feira (17/7), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB - SCES Trecho 02 Lote 22). Visitação até 1º de novembro, de terça-feira a domingo, das 9h às 21h.











