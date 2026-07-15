Filhos de Angelina e Brad Pitt publicam anúncios pedindo remoção do nome do pai

Angelina com os filhos em exibição de 'O Menino que descobriu o vento', da Netflix, em Nova York - (crédito: Monica Schipper / Netflix / Divulgação)

A relação entre Brad Pitt e os filhos mais velhos que teve com Angelina Jolie, Maddox e Zahara, ganhou um novo desdobramento. Isso porque, os dois deram mais um passo no processo para retirar oficialmente o sobrenome "Pitt" de seus nomes legais. Como parte do procedimento previsto pela legislação da Califórnia, ambos publicaram anúncios em um jornal local, etapa obrigatória para quem deseja alterar o próprio nome.

Segundo documentos judiciais obtidos pela revista People, os jovens Maddox e Zahara, de 24 e 21 anos respectivamente, já têm em mãos o comprovante de publicação dos comunicados legais, confirmando que deram entrada ao processo formal.

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Maddox publicou o seu aviso no jornal Los Angeles Daily Journal no dia 7 de julho. Dois dias depois, foi a vez da irmã mais nova, que teve seu comunicado impresso em 9 de julho.

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Caso a Justiça atenda aos pedidos, os irmãos manterão apenas o primeiro e segundo nomes, assim como o sobronome da mãe, tornando-se assim: "Zahara Marley Jolie" e "Maddox Chivan Jolie"

Embora os passos representem um avanço no processo, as solicitações ainda não foram aprovadas pela Justiça do estado norte-americano. A próxima etapa inclui audiências judiciais. O filho mais velho comparecerá à audição no dia 14 de setembro, enquanto a mais nova deverá se apresentar em 28 de setembro.

Até o momento, representantes de nenhum dos envolvidos se pronunciou sobre o caso.

Entenda o rompimento familiar

Brad Pitt e Angelina Jolie iniciaram um relacionamento em 2004, após se conhecerem no set de filmagens do filme "Sr. e Sra. Smith". Dez anos depois, em 2014, os dois selaram a relação com um casamento.

Juntos, o ex-casal teve seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Os três filhos mais velhos foram todos adotados pelos pais em países estrangeiros, fato que, à época, cativou a atenção da mídia internacional.

Segundo a People, uma fonte próxima à atriz revelou à publicação que houve um rompimento na relação de Brad com os filhos após o divórcio de Pitt e Jolie, em 2024. Conforme à fonte, Pitt teria apresentado comportamento agressivo frequente com a família, provocando desavenças.

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Outra pessoa ligada ao ator, entretanto, expôs à revista outra versão e declarou que o afastamento seria resultado de uma alienação parental.

“Este é o resultado de uma longa campanha de alienação parental”, disse a fonte próxima a Pitt. “É uma realidade incrivelmente triste, mas não surpreende depois de anos em que um dos pais usou os filhos como arma contra o outro, sem se importar com as consequências.”

Saga dos nomes

Embora Zahara tenha dado início ao processo legal da retirada do sobrenome Pitt, a jovem já havia deixado de utilizar o nome paterno publicamente. Durante sua cerimônia de formatura na Spellman College, em maio deste ano, ela foi anunciada como "Zahara Marley Jolie" ao receber o diploma.

O movimento foi similar com o irmão Maddox, que não incluiu o sobrenome nos créditos do longa-metragem Couture, do qual participou como assistente de produção.

A decisão de Knox não é um caso isolado. Outros filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt também já demonstraram publicamente o distanciamento em relação ao pai ao deixar de usar o sobrenome Pitt. Em 2024, ao completar 18 anos, Shiloh entrou com um pedido para retirar oficialmente o sobrenome paterno de seus documentos. A solicitação foi aprovada, e ela passou a adotar legalmente o nome Shiloh Jolie.

Na época, uma fonte próxima ao ator afirmou que ele ficou abalado com a decisão da filha.

"Ele está ciente e chateado por Shiloh ter deixado de usar seu sobrenome", declarou. "As lembranças de que perdeu seus filhos, é claro, não são fáceis para Brad. Ele ama seus filhos e sente muita falta deles."

Vivienne, irmã gêmea de Knox e filha caçula do ex-casal, também já apareceu sem o sobrenome do pai. Nos créditos do musical The Outsiders, da Broadway, produção da qual participou ao lado de Angelina Jolie, ela foi identificada apenas como Vivienne Jolie.