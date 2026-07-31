João Eduardo e Totô de Babalong ocupam o palco da Infinu neste fim de semana

A agenda de shows do Infinu deste sábado (1º/8) traz dois artistas. Das 17h às 18h30, o palco recebe João Eduardo e o show A música em mim, com lançamento do single Mande um sinal. A partir das 20h, Totô de Babalong assume o comando, com o lançamento do novo álbum Deusimar. Os ingressos estão disponíveis pelo site Shotgun.

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Será o primeiro show autoral de João Eduardo, cantor e compositor de 14 anos. Com um repertório que une a música brasileira e americana, para ele, a composição sempre foi uma forma de expressar que sente e dizer coisas que nem ele consegue explicar. "Mesmo tendo 14 anos, eu acredito que todo mundo vive momentos, sentimentos e aprendizados que podem virar música. Eu gosto de escrever pensando em histórias que podem ter acontecido comigo, mas que também podem fazer sentido para outras pessoas. Acho que esse é o poder da música: cada um escuta e acaba se identificando de um jeito diferente", conta o artista.

O show A música em mim representa um sonho e uma forma de João Eduardo compartilhar a própria história por meio da música. A lista traz canções de artistas que o inspiram, além de sua primeira música autoral Mande um sinal, lançada recentemente. "O que eu mais espero é que as pessoas saiam do Infinu emocionadas, felizes e lembrando de alguma música que marcou a vida delas. Se isso acontecer, vou sentir que consegui cumprir o meu objetivo", afirma João.

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Já o show de Totô de Babalong marca o lançamento do álbum Deusimar, que transita entre referências do brega, da MPB e de diferentes ritmos latino-americanos. "É um álbum íntimo, identitário, e que fala muito sobre solidão, que não é uma solidão de estar sozinho, e sim de não pertencer. Eu escrevo muito sobre isso", afirma o cantor. A apresentação será dividida em três atos e usará vários espaços dentro do Infinu para passar por toda a trajetória. "Vai ser um espetáculo muito lindo, eu estou bem animado", finaliza Totô de Babalong.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco