Festival de Inverno do Sesc esquenta o coração com Ju Strassacapa

Para finalizar o mês de julho com chave de ouro, o Festival de Inverno Sesc 2026 toma conta do estacionamento 11 do Parque da Cidade. Neste sábado (25/7) e no domingo (26/7), atrações como BaianaSystem, Mundo Livre S/A, Maglore, Vanguart, Céu, Tássia Reis e Ju Strassacapa brilham no palco em shows gratuitos ao ar livre.

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O BaianaSystem acabou de lançar um novo disco, O mundo dá voltas dando voltas pelo mundo. O projeto acrescenta diversos artistas internacionais nas canções do disco O mundo dá voltas, lançado em 2025. Roberto Barreto, guitarrista do grupo, conta que a ideia surgiu após voltarem a viajar com o disco do ano passado. "Justamente por meio das viagens, por meio de como as pessoas percebem a música brasileira, que a gente entende que essas fronteiras estão cada vez menores no sentido das facilidades de produção. Era nos retroalimentar dessas outras visões, de outros sotaques em cima da música", destaca.

Ju Strassacapa traz um show inédito no domingo para o festival, com canções do seu primeiro disco solo, De lua, e algumas canções que realizou na época em que fazia parte do grupo Francisco el hombre. "Muitas composições recentes, referências que têm me inspirado e clássicos da minha carreira. Tudo tem passado por um filtro mais rockeiro flertando com a psicodelia pulsante dos anos 1970, mas evidenciando a força da canção. Foi muito massa pensar nesse repertório para tocar com essa banda inteira do DF no Parque da Cidade ao pôr do sol, superespecial", destaca a cantora.

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Sobre o momento atual da carreira, Ju acredita que tem sido um renascimento. "Tenho buscado compreender o que realmente me inspira fazer, em todos os sentidos, e construído um novo senso de autonomia. Tô com sangue nos olhos para viver minha arte da melhor maneira possível. Me sinto muito grata e realizada por estar retornando aos festivais, finalmente com meu projeto solo e muito bem acompanhada por essa banda genial nesse território que eu amo", ressalta.