Gaby Amarantos ocupa o Museu Nacional nesta sexta (31/7) com festa de rock

Tradicional festival da cidade, o Favela Sounds celebra 10 anos de história com edição especial neste fim de semana, no Museu Nacional da República. Nesta sexta-feira (31/7), quem comanda a festa — literalmente — é a cantora paraense Gaby Amarantos, que se apresenta na virada de sexta para sábado, data que marca seu aniversário de 48 anos. A artista sobe aos palcos a partir das 23h50 com o show Rock doido e promete: “Vai ter parabéns e bolo”.

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Vivendo o auge da carreira, Gaby tem motivos de sobra para celebrar em Brasília. “Tenho muitos amigos que moram aí. É uma cidade que eu visito muito para curtir cachoeiras e fazer retiros. E o público da capital é um dos que mais entendeu o Rock doido, que mais pediu por esse show. Eles podem esperar uma apresentação muito icônica”, garante a cantora, que adianta a participação de convidados especiais.

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Em cada parada da turnê, Gaby convida companhias de danças, drag queens e artistas da cidade para participarem do show. “O Rock doido é um grande megazord”, brinca a artista. Nos palcos, a “trupe”, como a cantora se refere à equipe do projeto, recria a energia eletrizante das tradicionais festas de aparelhagem do Pará.

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“As pessoas vão sair do show querendo que a gente volte logo”, aposta a paraense, que sempre está em busca de voltar para a capital também. “Eu me sinto mais feliz quanto estou em Brasília, com a espiritualidade mais aguçada. É um lugar que eu amo, moraria fácil aí”, finaliza a paraense. Após o show de Gaby, o festival continua na noite deste sábado (1º/8), com apresentações de Valesca Popozuda e Kyan.

Serviço

Favela Sounds 10 anos

Nesta sexta-feira (31/7) e sábado (1º/8), das 18h às 3h30, na Praça do Museu da República

Entrada franca, mediante retirada de ingresso no Sympla. Não recomendado para menores de 18 anos.

