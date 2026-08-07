Cantora Andrea Aiko investiga os ecos de memórias em show no SEC 504 Sul

Nascido do desejo de levar melodias e letras capazes de despertar memórias e emoções para o teatro, o espetáculo Afetos Musicais, da cantora e compositora Andrea Aiko, será apresentado nesta sexta-feira (7/8), às 20h30, no Teatro Ary Barroso (Sesc 504 Sul). O show é fruto da marcante transição de carreira da artista, que deixou o mundo corporativo para se dedicar a uma intensa produção autoral de álbuns e EPs.

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Acompanhada pelo diretor musical e baixista Dennes Sousa, pelo baterista Patrick Rocha e pela acordeonista Dadá Nunes, Andrea une canções próprias a clássicos das décadas de 1980 e 1990 — como Gracias a la vida, Tocando em frente e Sonho meu. “Eu queria que o repertório funcionasse quase como uma chave para abrir lembranças”, comenta. O projeto evoluiu de rodas de conversa em cafés da cidade, encontros nos quais relatos do público ajudaram a moldar a dramaturgia do show e a transformar o teatro em uma “sala de estar ampliada”, afirma a cantora.

Em uma época dominada por telas e distâncias, o espetáculo celebra a gratidão e a força de estar presente. “Algumas canções já chegam carregadas de memórias coletivas; outras estão começando a construir suas próprias histórias na vida de quem as escuta”, explica Andrea. “Afetos Musicais é um convite para perceber que a música tem esse poder extraordinário de nos conectar com aquilo que somos, com aquilo que vivemos e com as pessoas que fazem parte da nossa história.”

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Serviço

Afetos Musicais

Nesta sexta-feira (7/8), às 20h30, no Teatro Ary Barroso (Sesc 504 Sul). Ingressos: R$ 80 e R$ 60 (solidário), na plataforma Let’s Events.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco