Regina Fittipaldi lança livro que estimula aprendizagem sobre meio ambiente

Regina Fittipaldi tem a atuação na área ambiental como uma das principais motivações para a escrita. Foi da experiência como integrante dos conselhos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba que surgiu o livro As fantásticas aventuras de Guta, que segue a história de uma menina-gota que passa por várias fases de ser água.

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A ideia central do livro, explica Regina, é criar um espaço de aprendizagem para que crianças de todas as idades entendam quem, e não o que, é a água. "A água é um elemento essencial e central para a vida e tem sido desqualificada por um sistema econômico que vê tudo como mercadoria", diz a autora. "Sabemos que a educação é caminho de transformação e, nesse sentido, a Guta é uma mensageira que vive as experiências de ser água e revela que somos todos água em diferentes fases."

Como parte da programação do Rolê Cultural do CCBB, Regina promove, neste sábado, uma roda de leitura de As fantásticas aventuras de Guta e oficina criativa para crianças e famílias a partir de 15h30. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados no site do CCBB a partir de 9h no dia da atividade.

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Além da escritora, a ilustradora do livro Fernanda Quintas e a atriz Isadora Stepanski, que interpretará Guta, estarão presentes no evento. A oficina Minha gota, meu rio, com início às 16h, leva os participantes a personalizarem uma gota de água usando materiais de papelaria, que será utilizada como crachá que acompanha a criança durante toda a atividade.

No livro, Guta representa a abertura a todas as experiências de ser água durante a vida: gota, chuva, arco-íris, seiva, árvore, pássaro e menina. "É o que nós somos ao longo da vida. Assumimos várias faces ao longo da existência e ela vive essas experiências como gota de água e menina, então também tem o aspecto do feminino na nossa sociedade", conta Regina.

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No final da trama, Guta, de volta à escola, convida o leitor para as aventuras que surgem a partir do conhecimento e da educação. A personagem, adianta Regina, estará presente nas próximas obras da escritora. "O próximo vai ser Guta na escola, justamente para trazer que a educação precisa integrar o mundo. O desfecho traz o convite para uma educação integral, participativa e transdisciplinar", resume.

Serviço

Roda de leitura de As fantásticas aventuras de Guta e oficina Minha gota, meu rio

Sábado, a partir de 15h30, no CCBB. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no site do CCBB.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco