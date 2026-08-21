Projeto Tom e Vinicius traz programação em ritmo de samba

Até outubro, Clube do Choro e CCBB recebem, semanalmente, o projeto Tom e Vinicius, que convida artistas de diferentes origens musicais para homenagear a obra de uma das duplas mais marcantes da música brasileira. Neste sábado (22/8), no Clube do Choro, às 20h30, e domingo (23/8), no CCBB, a partir de 16h, é a vez do sambista carioca Alfredo Del-Penho subir ao palco ao lado do Regional Choro Livre e o Trio de Sopros Vento e Verso.

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Para a apresentação, Del-Penho traz, além dos sucessos de Tom e Vinicius, um repertório com canções não tão conhecidas pelo público. "Vai ter uma surpresa, que é uma das músicas que eu transpus o arranjo do tom de piano para violão e voz, mas tem, também, um quarteto de sopros, que é excelente, além do Choro Livre. Vai ser um prazer tocar com eles, realmente", adianta o cantor.

O cantor considera que as origens como sambista e chorão facilitam o diálogo com o Regional Choro Livre, com quem colaborou antes. "Os grandes sambas da história foram gravados por instrumentistas que tocavam choro. Você ouve o disco do Cartola, é com o Regional do Canhoto, com Dino 7 Cordas tocando. A relação do choro com o samba é muito grande, uma coisa influencia a outra", afirma.

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Para ele, a partir da visão de mundo como sambista, é possível ver como a obra de Tom e Vinicius dialoga, a partir do universo poético, melódico e musical, com a herança do samba. "Eles mesmos falam da admiração e do respeito que eles têm pelos grandes sambistas da nossa história, que vieram antes, e essencialmente muitas músicas que eles fazem dialogam com isso e são do gênero musical do samba", conta. "Então, em nível pessoal e artístico tem um diálogo muito grande também, dentro da minha vivência com o samba e esse olhar da MPB."

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco