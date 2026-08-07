Tema da separação ganha leitura poética eme spetáculo para crianças

Esse outro Com Companhia das Rosas. Direção: Clarice Cardell. Amanhã e domingo, às 11h e às 16h, no Teatro Silvio Barbato (Setor Comercial Sul, Quadra 02, Edifício Presidente Dutra). Entrada gratuita mediante reserva de ingressos (distribuídos uma hora antes de cada sessão) pelo e-mail: primeiroolharingressos@gmail.com Com Erica Stoppel e Luara Bolandini - (crédito: Em Cena Produtora)

Um jogo de aproxima e afasta entre duas trapezistas é a base para a narrativa poética do espetáculo Esse outro, que abre o 12º Festival Primeiro Olhar — Festival Internacional de Artes Cênicas para a Primeira Infância do Distrito Federal, com espetáculos no Teatro Silvio Barbato e no Espaço Cultural Renato Russo até 27 de agosto. Encenada pelas artistas circenses Erica Stoppel e Luara Bolandini, da Companhia das Rosas, e dirigida por Clarice Cardell, a peça foi pensada para crianças de 0 a 3 anos após a dupla fazer uma residência com Poema Mühlenberg, da Cia Nós no Bambu.

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Clarice e as atrizes partiram da ideia da percepção de união e separação, um processo natural de desenvolvimento do bebê, para criar o espetáculo, que envolve acrobacias e as técnicas de uso do bambu. "É uma metáfora muito simples. Temos uma casinha de bambu que fica dentro de outra casinha e um universo que é um bebê numa barriga: trabalhamos com sombras e, de repente, esses seres simbióticos querem se separar", explica Clarice.

A peça faz um paralelo das experiências entre o bebê e a mãe na primeira infância e traz para a cena o que a diretora chama de "processo elástico do que é se separar e se encontrar". "A construção da identidade, segundo a psicanálise, passa por esse passo, é nesse momento de separação que vai se dando o momento de construção do Eu. Isso é metaforizado no espetáculo de uma forma muito bela e muito lúdica. Elas dançam esse universo do um que é dois e do dois que volta a ser um", avisa.

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Para Erica, é um espetáculo muito simbólico em vários sentidos. Ela trabalha em dupla com Luara há mais de uma década, quando as duas criaram a companhia. "E tenho a sensação de que a gente partiu de um sentimento muito profundo e verdadeiro que é o medo de se separar. Temos uma relação de dupla e trabalhamos muito como dupla. Esse é nosso quarto espetáculo e parte da relação íntima de dois que se separam. É uma ideia difícil para nós, como dupla, e a gente traz esse sentimento de forma muito verdadeira", explica a atriz.

Serviço

Esse outro

Com Companhia das Rosas. Direção: Clarice Cardell. Sábado (8/8) e domingo (9/8), às 11h e às 16h, no Teatro Silvio Barbato (Setor Comercial Sul, Quadra 02, Edifício Presidente Dutra). Entrada gratuita mediante reserva de ingressos (distribuídos uma hora antes de cada sessão) pelo e-mail: primeiroolharingressos@gmail.com



