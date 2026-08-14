Virada cultural candanga ocupa o Setor Comercial Sul neste fim de semana

Neste fim de semana, o Sesc promoverá um festival gratuito de 36 horas ininterruptas de música, arte e manifestações culturais. Inspirado em um projeto paulista, a primeira edição da Virada Cultural Sesc inicia amanhã, às 10h, e só termina no domingo. O evento ocupará o Setor Comercial Sul (SCS) com nove palcos espalhados pela região e diversas atrações musicais.

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O objetivo da Virada Cultural é democratizar o acesso à cultura e revitalizar o Setor Comercial Sul. A proposta é ajudar a transformar a relação das pessoas com o espaço, movimentar o comércio e os negócios locais e incentivar que o SCS seja um importante polo de cultura, convivência e entretenimento de Brasília. “A cultura tem esse poder de devolver vida aos espaços públicos, aproximar as pessoas e estimular novas atividades”, afirma Valcides de Araújo, diretor regional do Sesc-DF, “A Virada Cultural representa muito mais do que um grande evento. É uma celebração da cultura e, ao mesmo tempo, uma demonstração de que Brasília tem uma população interessada, participativa e com muita vontade de viver a cidade.”

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Além dos palcos ao ar livre, o festival vai oferecer um espaço dedicado à economia criativa, a Feira Motim, e uma programação especial no Teatro Sesc Silvio Barbato, com apresentações de stand-up comedy, sessões de karaokê e performances artísticas. O line-up é extenso e traz entre os destaques nacionais Dubdogz, DJ Malfeitona, Bia Alves e a banda de rock Fresno.

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A Virada Cultural promove também uma parceria com coletivos e festas históricas do Distrito Federal, com curadorias e palcos temáticos, sob o comando de Makossa, Choro no Eixo, Buraco do Tatu, entre outros nomes da cena. “A proposta é que cada pessoa encontre uma programação com a qual se identifique e, ao mesmo tempo, tenha a oportunidade de descobrir algo novo. É uma grande celebração da cultura, gratuita e aberta à população, que transforma o Setor Comercial Sul em um verdadeiro circuito cultural durante todo o fim de semana”, finaliza o diretor.

Serviço

Virada Cultural Sesc - DF

Amanhã, a partir das 10h até domingo (36 horas ininterruptas), no Setor Comercial Sul (SCS). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco