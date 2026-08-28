Isabela Taviani e Andresa Sousa juntam afeto e memória com bossa nova

O repertório de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes ganha contornos singulares neste fim de semana em Brasília. No projeto Tom e Vinicius, promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a cantora carioca Isabella Taviani une sua voz marcante à interpretação da brasiliense Andresa Sousa em dois espetáculos. Acompanhadas pelo Regional Choro Livre e pelo Trio de Sopros Vento e Verso com percussão, elas prometem renovar a sofisticação da bossa nova a partir de suas formações e vivências.

Leia também: De Marcinha do Corintho a Violet Chachki, festival reúne gerações da arte drag neste sábado

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Isabella Taviani, a relação com o cancioneiro da dupla remonta aos primeiros anos de palco. "Quando eu comecei a cantar na noite, o repertório da bossa nova era muito frequente para mim. Desde aquela época, tenho a minha forma de cantar, que é apenas a minha maneira de senti-la", conta a artista, que já se aprofundou na obra do maestro soberano em um projeto especial realizado nos teatros do Sesc-RJ. "Isso me deu muita segurança para cantar essas canções", completa.

Leia também: Tata Werneck explica o real motivo de não expor mais a filha nas redes

A fluidez da apresentação também ditou as escolhas para os shows da capital federal. Sem tempo para ensaios extensos antes de subir ao palco, o encontro aposta na sintonia prévia dos músicos e no afeto da cantora com as letras. "Busquei as canções que me falavam coisas que eu gostava muito, canções que batiam comigo e onde eu teria uma certa fluidez para interpretar, já que teríamos somente uma passagem de som", explica Taviani. O resultado é um diálogo afinado entre gerações e trajetórias, reafirmando a força poética da música brasileira.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco