Galeria-escola A Pilastra aposta em nova geração na mostra Ilhó

A quarta edição da Ilhó — Mostra de Novus Artistas, organizada pela Galeria-Escola A Pilastra e em cartaz até 10 de outubro, reúne um time de seis artistas do Centro-Oeste, em início de carreira cujos trabalhos começam a circular pelo mercado de arte. Dara (GO), Elias de Aquino (MS), Camilla Monturil (DF), Ayume Andrade (DF), Fernando Igrejas (DF) e Katalina Leão (DF) passaram por um programa que inclui diversas atividades antes de participarem da exposição. Sob a curadoria de Gisele Lima, Camila Netto e Melissa Alves, responsáveis pelo programa de formação e pela coordenação da galeria, a quarta edição da mostra tem como objetivo fomentar e apresentar novos artistas.

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Os participantes passaram por três mentorias de gestão de carreira com João Angelini, uma oficina de precificação com Vinicius Brito, uma outra de portfólio com Gisele Lima, aulas de acessibilidade com Lua Cavalcanti e acompanhamento crítico com o curador Divino Sobral. "Essa é uma edição especial porque as outras foram completamente independentes, este ano entrou na nossa programação que é contemplada pelo fomento da Funarte de premiações continuadas e do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), então a gente consegue arcar com molduras e acabamentos, prêmios para os artistas e estruturar a formação que recebem", explica Gisele.

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O perfil é de jovens artistas em início de carreira ainda não inseridos no circuito de arte do Distrito Federal. A primeira edição da Ilhó tinha como foco da produção do DF e a segunda trouxe nomes de todo o Brasil Agora, a curadoria voltou o olhar para os estados do Centro-Oeste.

Entre as obras há espaço para linguagens como tapeçaria, esculturas e pinturas. "A materialidade é uma coisa muito presente, a gente construiu uma paleta de cores, uma visualidade sobre uma manualidade meio interiorana. Nosso objetivo é apresentar o trabalho desses artistas, mas tentamos fazer uma exposição coerente, diferente dos outros anos, que ficava com aspecto de salão de arte. A gente quis amarrar essa exposição, então tem uma atmosfera de universo sertanejo interiorano de materialidade de barro, areia, fios", avisa Gisele.

Serviço

Ilhó — Mostra de Novus Artistas (4ª Edição)

Curadoria: Gisele Lima, Camila Netto e Melissa Alves. Com Dara (GO), Elias de Aquino (MS), Camilla Monturil (DF), Ayume Andrade (DF), Fernando Igrejas (DF) e Katalina Leão (DF). Visitação até 10 de outubro, quarta a sábado, das 14h às 19h,, na Galeria-Escola A Pilastra (QE 40, Rua 9, Lote 8, Guará 2).











