InícioDivirtaseMais
Artes visuais

Galeria-escola A Pilastra aposta em nova geração na mostra Ilhó

A Galeria-Escola A Pilastra recebe quarta edição de mostra dedicada ao trabalho de artistas iniciantes no circuito

Mostra da Pilastra reúne a produção recente de novos artistas - (crédito: Divulgação)
Mostra da Pilastra reúne a produção recente de novos artistas - (crédito: Divulgação)

A quarta edição da Ilhó — Mostra de Novus Artistas, organizada pela Galeria-Escola A Pilastra e em cartaz até 10 de outubro, reúne um time de seis artistas do Centro-Oeste, em início de carreira cujos trabalhos começam a circular pelo mercado de arte. Dara (GO), Elias de Aquino (MS), Camilla Monturil (DF), Ayume Andrade (DF), Fernando Igrejas (DF) e Katalina  Leão (DF) passaram por um programa que inclui diversas atividades antes de participarem da exposição. Sob a curadoria de Gisele Lima, Camila Netto e Melissa Alves, responsáveis pelo programa de formação e pela coordenação da galeria, a quarta edição da mostra tem como objetivo fomentar e apresentar novos artistas. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia também: Daniel Toys busca memórias afetivas e sonhos em pinturas e esculturas

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os participantes passaram por três mentorias de gestão de carreira com João Angelini, uma oficina de precificação com Vinicius Brito, uma outra de portfólio com Gisele Lima, aulas de acessibilidade com Lua Cavalcanti e acompanhamento crítico com o curador Divino Sobral. "Essa é uma edição especial porque as outras foram completamente independentes, este ano entrou na nossa programação que é contemplada pelo fomento da Funarte de premiações continuadas e do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), então a gente consegue arcar com molduras e acabamentos, prêmios para os artistas e estruturar a formação que recebem", explica Gisele. 

Leia também: Obras criadas para o Jardim Botânico convidam público à reflexão poética

O perfil é de jovens artistas em início de carreira ainda não inseridos no circuito de arte do Distrito Federal. A primeira edição da Ilhó tinha como foco da produção do DF e a segunda trouxe nomes de todo  o Brasil Agora, a curadoria voltou o olhar para os estados do Centro-Oeste. 

Entre as obras há espaço para linguagens como tapeçaria, esculturas e pinturas. "A materialidade é uma coisa muito presente, a gente construiu uma paleta de cores, uma visualidade sobre uma manualidade meio interiorana. Nosso objetivo é apresentar o trabalho desses artistas, mas tentamos fazer uma exposição coerente, diferente dos outros anos, que ficava com aspecto de salão de arte. A gente quis amarrar essa exposição, então tem uma atmosfera de universo sertanejo interiorano de materialidade de barro, areia, fios", avisa Gisele.  

 Serviço

Ilhó — Mostra de Novus Artistas (4ª Edição)

Curadoria: Gisele Lima, Camila Netto e Melissa Alves. Com Dara (GO), Elias de Aquino (MS), Camilla Monturil (DF), Ayume Andrade (DF), Fernando Igrejas (DF) e Katalina  Leão (DF). Visitação até 10 de outubro, quarta a sábado, das 14h às 19h,, na Galeria-Escola A Pilastra (QE 40, Rua 9, Lote 8, Guará 2).

Saiba Mais

 

  • Katalina Leão aposta em naturezas mortas
    Katalina Leão aposta em naturezas mortas Foto: Divulgação
  • Fernando Igrejas brinca com a cor
    Fernando Igrejas brinca com a cor Foto: FOTOS: Divulgação
  • Dara Ilhó — Mostra de Novus Artistas (4ª Edição) Curadoria: Gisele Lima, Camila Netto e Melissa Alves. Com Dara (GO), Elias de Aquino (MS), Camilla Monturil (DF), Ayume Andrade (DF), Fernando Igrejas (DF) e Katalina Leão (DF). Visitação até 10 de outubro, quarta a sábado, das 14h às 19h,, na Galeria-Escola A Pilastra (QE 40, Rua 9, Lote 8, Guará 2).
    Dara Ilhó — Mostra de Novus Artistas (4ª Edição) Curadoria: Gisele Lima, Camila Netto e Melissa Alves. Com Dara (GO), Elias de Aquino (MS), Camilla Monturil (DF), Ayume Andrade (DF), Fernando Igrejas (DF) e Katalina Leão (DF). Visitação até 10 de outubro, quarta a sábado, das 14h às 19h,, na Galeria-Escola A Pilastra (QE 40, Rua 9, Lote 8, Guará 2). Foto: Divulgação
  • A pintura de Elias de Aquino recupera tons do interior
    A pintura de Elias de Aquino recupera tons do interior Foto: Divulgação
  • Ayume Andrade traz materiais cheios de referências
    Ayume Andrade traz materiais cheios de referências Foto: Divulgação
  • Camilla Monturil trabalha com tapeçarias
    Camilla Monturil trabalha com tapeçarias Foto: Divulgação
  • Google Discover Icon

Nahima Maciel

Repórter

Repórter do Correio Braziliense desde 2000 com experiência na cobertura de Cultura, especialmente artes plásticas, literatura e teatro.

Por Nahima Maciel
postado em 28/08/2026 06:00 / atualizado em 28/08/2026 10:05
SIGA
x