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Artes visuais

Obras criadas para o Jardim Botânico convidam público à reflexão poética

Exposição com seis artistas do DF ocupa o parque do Jardim Botânico com instalações integradas à natureza

Valéria Pena Costa criou casinhas para interagir com o ambiente - (crédito: Fotos: Divulgação)
Valéria Pena Costa criou casinhas para interagir com o ambiente - (crédito: Fotos: Divulgação)

Montada ao ar livre no Jardim Botânico, a exposição Arte da terra, que faz parte do II Festival Galeria Aberta, reúne seis artistas com obras criadas especialmente para dialogar com o espaço. Essa é a segunda edição do projeto idealizado pela artista Patrícia Bagniewski, que divide a curadoria com Renata Azambuja. 

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A ideia nasceu em 2012, a partir de uma inquietação simples: o que acontece quando a  arte sai de dentro da galeria e o artista cria diretamente na natureza? A pergunta tem origem na experiência da própria Patrícia, que participou de uma residência artística em um parque enquanto fazia mestrado no Japão. "Me marcou muito", conta. Artistas de vários países participaram da experiência que resultou na criação de obras para o espaço. "Ficamos uma semana morando e trabalhando juntos e o parque acabou sendo nosso ateliê. A criação aconteceu a partir da convivência cotidiana com o lugar e compreendi que a paisagem não era um cenário, ela participou de todo o processo criativo da obra", lembra. 

Quando voltou ao Brasil, Patrícia decidiu criar uma experiência semelhante e idealizou o Ateliê Aberto. A experiência é também uma forma de refletir sobre o propósito da arte de forma geral. Antes de existir museu, galeria e mercado, lembra Patrícia, o ser humano já criava e a arte não nasceu para ser comercializada. "E sim como uma necessidade humana de compreender o mundo, deixar marca, compartilhar experiências", aponta Patrícia.

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Todas as obras de Arte da terra foram criadas para integrar o espaço do Jardim Botânico. No total, seis artistas participam do projeto. Quem passear pelo parque até 30 de setembro poderá se deparar com as  casinhas de pau a pique em miniatura que dialogam com os cupinzeiros de Valéria Pena Costa, com o mobiliário delicado em pedra de Nina Coimbra, com as cortinas de tecidos que contam uma história do Brasil de Daisy Barros, com as reflexões sobre ancestralidade de Adrian Kariú e com a poética exploração do território do coletivo Coletivo Vaga-mundo - poéticas nômades, além de uma obra da própria Patrícia. "A gente fez a curadoria a partir da relação que esses artistas já tinham com a natureza. A partir desse olhar de cada um, da naturalidade com esse tema", avisa a curadora.

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Renata Azambuja lembra que são artistas muito diferentes entre si e com trajetórias bem distintas. "E essas trajetórias estão espelhadas no espaço. Então tem obras com um caráter mais de site específico, que têm questões mais relacionadas ao próprio espaço do Jardim Botânico", avisa a curadora. "O interessante na experiência é o olhar, tentar fazer a distinção naquela quantidade de estímulos visuais que tem no Jardim Botânico e identificar o que é arte", acredita. A proposta é que as obras se diluam no espaço e que o observador se depare naturalmente com elas, mas há também plaquinhas que identificam os trabalhos e seus autores.

Serviço

II Festival Galeria Aberta: Arte da terra

Curadoria: Patricia Bagniewski e Renata Azambuja. Com obras de Adriana Kariú, Daisy Barros, Nina Coimbra, Valéria Pena Costa, Patrícia Bagniewski e Coletivo Vaga-mundo – poéticas nômades. Visitação até 30 de setembro, de terça a domingo, das 7h às 16h30, no Jardim Botânico.


 

Saiba Mais


  • ADriana Kariú II Festival Galeria Aberta: Arte da terra
    ADriana Kariú II Festival Galeria Aberta: Arte da terra Foto: Fotos: Jean Peixoto - Estudio 7um13
  • Daisy Barros II Festival Galeria Aberta: Arte da terra
    Daisy Barros II Festival Galeria Aberta: Arte da terra Foto: Jean Peixoto - Estudio 7um13
  • Nina Coimbra II Festival Galeria Aberta: Arte da terra
    Nina Coimbra II Festival Galeria Aberta: Arte da terra Foto: Jean Peixoto - Estudio 7um13
  • Patricia Bagniewski II Festival Galeria Aberta: Arte da terra
    Patricia Bagniewski II Festival Galeria Aberta: Arte da terra Foto: Jean Peixoto - Estudio 7um13
  • Valéria Pena Costa
    Valéria Pena Costa Foto: Jean Peixoto - Estudio 7um13
  • Os bancos de pedra de Nina Coimbra estão no Jardim Japonês
    Os bancos de pedra de Nina Coimbra estão no Jardim Japonês Foto: Divulgação
  • Visitantes são convidados a descobrir as obras
    Visitantes são convidados a descobrir as obras Foto: Divulgação
  • Adriana Kariú reflete sobre a ancestralidade indígena
    Adriana Kariú reflete sobre a ancestralidade indígena Foto: Divulgação
  • Daisy Barros trabalha com tecidos coloridos
    Daisy Barros trabalha com tecidos coloridos Foto: Divulgação
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Nahima Maciel

Repórter

Repórter do Correio Braziliense desde 2000 com experiência na cobertura de Cultura, especialmente artes plásticas, literatura e teatro.

Por Nahima Maciel
postado em 07/08/2026 06:00
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